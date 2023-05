Lumiere Riverside là dự án được triển khai bởi tập đoàn Masterise Homes. Dự án hiện đang chuẩn bị bàn giao. Batdongsan.com.vn sẽ đánh giá tiềm năng vị trí Lumiere Riverside để giúp bạn quyết định đầu tư hoặc an cư.

Vị Trí Lumiere Riverside Ở Đâu?

Vị trí Lumiere Riverside ở tại số 628A mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội, thuộc Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Nếu bắt đầu đi từ Cầu Sài Gòn theo trục đường Xa lộ Hà Nội hướng về khu du lịch Suối Tiên, chúng ta sẽ bắt gặp chuỗi dự án căn hộ chung cư cao tầng lần lượt là dự án Masteri Thảo Điền ; dự án Gate Way Thảo Điền; dự án Masteri An Phú ; dự án Masterise Homes Quận 2 .

Cụ thể, phía sau dự án Lumiere Riverside là cum dân cư Thảo Điền. Nơi đây tập trung rất nhiều người sinh sống và làm việc, công đồng dân cư hầu như là những người giàu có, với tiện ích cuộc sống đã hoàn thiện.

Thảo Điền có không gian khá yên tĩnh, lại được tọa lạc ngay trục đường chính, nên khu vực này cũng có sự kết nối thuận lợi đến các tỉnh thành trọng điểm như tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu ….

Vị trí dự án Lumiere Riverside

Khoảng cách từ vị trí dự án đến một số địa điểm quan trọng của Thành phố:

2.8 km kết nối Cầu Sài Gòn

4.5 km kết nối ngã 4 Hàng Xanh

7.2 km kết nối chợ Bến Thành

10.5 km kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

Ngoài ra, xung quanh dự án Lumiere Riverside đều là những tiện ích đã hiện hữu, có thể kể đến như trung tâm thương mại VinCom Mega Mall, Parkson Cantavil, Estella Palace, Thảo Điền Pearl, Big C An Phú, siêu thị My Market…

Về chăm sóc sức khỏe, cư dân cũng nhanh chóng kết nối với bệnh viện quốc tế Thảo Điền, bệnh viện quốc tế Mỹ (nằm trên đường Nguyễn Hoàng), bệnh viện tại khu Palm City, hay bệnh viện VinMec tại khu đô thị Vinhomes Central Park ….

Về các cơ sở giáo dục, xung quanh dự án Lumiere Riverside có nhiều trường quốc tế nằm trên đường Mai Chí Thọ, trường học quốc tế tại khu vực Thảo Điền như: trường ISHCMC American Academy, Superbrain The Vista An Phú, trường mầm non quốc tế EtonHouse An Phú, TAS tại khu đô thị Palm City,…

Đặc biệt, tại vị trí Lumiere Riverside là trạm dừng An Phú của tuyến Metro số 1 trong tương lai. Từ đây cư dân có thể đi đến trung tâm thành phố hoặc khu vực Suối Tiên và sau này là Thành phố Dĩ An của Bình Dương.

Tiện Ích Trong Dự Án Masteri Lumiere Có Gì?

Hệ thống tiện ích nội khu trong dự án Lumiere Riverside bao gồm:

Hành lang, khu tiếp đón khá sang trọng

Sân chơi dành cho thiếu nhi

Hồ bơi tràn

Hồ Jacuzzi

Phòng tập gym

Sân tennis

Công viên

Vườn BBQ

Vườn nhiệt đới

Tiện ích nội khu tại dự án Lumiere Riverside

Giá Bán Căn Hộ Lumiere Riverside Bao Nhiêu?

Chung cư 1PN từ 5 – 8.3 tỷ

Chung cư 2PN từ 6.8 – 10.2 tỷ

Chung cư 3PN từ 10.2 – 12.1 tỷ

Diện tích căn hộ tại dự án Lumiere Riverside phổ biến từ 51 – 221 m². Phí dịch vụ chung cư Lumiere Riverside gồm: phí quản lý chung cư; phí gửi xe hàng tháng; phí bảo trì chung cư,…

Về tiến độ của dự án, theo cập nhật của đội ngũ chuyên gia Batdongsan.com.vn, ngày 01/03/2023, dự án Lumiere Riverside chính thức cất nóc. Tháng 03/2023, cả hai tòa tháp Đông và Tây của dự án đều thi công rất nhanh, hiện đã gỡ dần lớp lưới bao mặt ngoài để sơn.

Hình ảnh thực tế tại dự án Lumiere Riverside

Trên đây là những thông tin chi tiết về tiềm năng vị trí Lumiere Riverside cũng như giá bán cụ thể của từng loại căn hộ tại dự án này. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc trong quá trình tìm hiểu về dự án căn hộ Lumiere Riverside, để quyết định xem có nên đầu tư hay không.

