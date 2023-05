Đột phá từ một ngân hàng

Cụ thể, theo công bố báo cáo tài chính kết thúc năm 2018 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), chỉ số lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.741 tỷ, tăng 95% so với năm 2017 và vượt 37% so với con số do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp lợi nhuận của VIB tăng trưởng xấp xỉ 100%/năm.

Doanh thu của ngân hàng tăng trưởng 48% so với năm trước, trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 40% và 92%. Tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 140.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 22.7% so với năm ngoái. Dư nợ tín dụng đạt 98.933 tỷ đồng, tăng 17,5%. Trong đó dư nợ khối ngân hàng bán lẻ đạt 74.300 tỷ, tăng 48% trong năm 2018 sau khi đã tăng 83% năm 2017.

Với mức tăng trưởng ấn tượng này, VIB đã vượt lên nhiều ngân hàng cổ phần lớn về dư nợ khách hàng cá nhân và khẳng định về quy mô và tỷ trọng của một ngân hàng bán lẻ có thị phần cao trong nhóm các ngân hàng cổ phần.

VIB đã và đang thu hút sự chú ý giới tài chính, đầu tư, sự tin tưởng của khách hàng

Các chỉ số an toàn của VIB được kiểm soát hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Trong tháng 12/2018, VIB được NHNN cấp chứng nhận áp dụng Basel II từ ngày 1/1/2019. Theo Ban lãnh đạo VIB, chỉ số CAR (hệ số an toàn vốn) theo Basel II của VIB tại ngày 31/12/2018 là trên 10,2%, cao hơn quy định tối thiểu là 8%.

Với việc trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận triển khai Basel II vào hoạt động, VIB đã và đang thu hút sự chú ý giới tài chính, đầu tư, sự tin tưởng của khách hàng.

Trong năm 2018, VIB nằm ở top 3 các ngân hàng được Bộ tài chính xếp hạng đánh giá thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ có tổng giá trị giao dịch cao nhất trong số các ngân hàng cổ phần, dựa trên cơ sở VIB là một trong số ít các ngân hàng tham gia tạo lập thị trường (market maker) và giao dịch với quy mô lớn.

Trong năm 2018, VIB 2 lần được tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng hạng tín nhiệm cơ sở lên b1, chỉ số đánh giá rủi ro đối tác lên mức Ba3, và xếp hạng tiền gửi dài hạn nội tệ và ngoại tệ của VIB lên mức b1, ở nhóm ngân hàng có thứ hạng tín nhiệm cao trên thị trường.

VIB tiếp tục được các định chế quốc tế đánh giá cao trong nhóm ngân hàng cổ phần hàng đầu. Trong năm 2018, IFC (thành viên nhóm Ngân hàng thế giới) đã trao giải “Đối tác Ngân hàng phát hành có nghiệp vụ tài trợ thương mại tốt nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương” cho VIB; ADB ghi nhận VIB là “Ngân hàng hàng đầu Việt Nam về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME”. Đặc biệt, đối tác chiến lược CBA – ngân hàng bán lẻ số 1 của Australia và là ngân hàng trong nhóm 15 ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu, có tỷ lệ sở hữu 20% vốn của VIB.

Khẳng định ngân hàng kỹ thuật số chất lượng hàng đầu Việt Nam

Về công nghệ ngân hàng kỹ thuật số, trong năm 2018, Tạp chí Thương hiệu toàn cầu (Global Brands Magazine/GBM) ghi nhận VIB là “Thương hiệu ngân hàng sáng tạo” (Most Innovative Banking Brand) của Việt Nam năm 2018.

Số lượng khách hàng sử dụng giao dịch qua các kênh ngân hàng số đã

chiếm hơn 70% tổng số lượng các giao dịch tại VIB

Với kỳ vọng trở thành ngân hàng công nghệ số tiên phong, VIB tiếp tục đầu tư lớn cho các ứng dụng MyVIB, Internet Banking, website vib.com.vn và công cụ bán hàng tự động.

Các ứng dụng mobile banking và internet banking áp dụng hàng loạt các tính năng tiên tiến hiện đại như “Mở tài khoản tức thì (Real time account opening), công nghệ bảo mật sinh trắc học (bio metric login), quản lý chi tiêu 360%, giải pháp bảo mật OTP thông minh (Smart OTP solution), thanh toán qua QR code, đặt vé máy bay, khách sạn, giao dịch tiền trực tiếp với tài khoản chứng khoán.

Các chức năng trên đã được VIB tích hợp tất cả trong một trên ứng dụng điện thoại mobile apps MyVIB, trở thành ứng dụng mobile banking hàng đầu trong công nghệ ngân hàng kỹ thuật số. Nhờ các công nghệ hàng đầu và giao diện sử dụng tiện lợi này, số lượng khách hàng sử dụng MyVIB của VIB ngày càng tăng mạnh, thu hút số lượng đông khách hàng về VIB mở tài khoản.

Số lượng khách hàng sử dụng giao dịch qua các kênh ngân hàng số đã chiếm hơn 70% tổng số lượng các giao dịch tại VIB. Số dư tài khoản giao dịch digital gấp 3 lần số dư các tài khoản giao dịch truyền thống.

Doanh thu của ngân hàng tăng trưởng 48% so với năm trước

Đồng thời, đầu tháng 12/2018, Ngân hàng VIB cho ra mắt đồng loạt 5 sản phẩm thẻ tín dụng, được đánh giá là cạnh tranh nhất với các ưu đãi và tính năng ưu việt dành tặng chủ thẻ. Các dòng thẻ này đều có các tính năng nổi trội như: VIB Financial Free cho phép chủ thẻ rút tối đa 100% hạn mức và miễn phí thường niên trọn đời; VIB Rewards và VIB Cashback tặng 5 lần điểm và hoàn tiền lên đến 12 triệu/năm cho mọi giao dịch chi tiêu; VIB Travel Elite ưu đãi với phí giao dịch ngoại tệ thấp nhất chỉ 1.75% cùng nhiều quyền lợi tặng dặm bay và 4 lần phòng chờ VIP miễn phí.

Ngoài ra, lần đầu tiên trên thị trường có dòng thẻ tín dụng ưu đãi lên đến 14 triệu/năm cho các chủ xe ô tô – với tên gọi VIB Happy Drive: Giảm 30% phí bảo trì bảo dưỡng xe trên toàn quốc và tặng đến 500 lít xăng/năm…