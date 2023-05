Khi quán cafe Nhà của An ở Thạch Thất, Hà Nội mới khai trương, những vị khách lần đầu ghé thăm có lẽ không ngờ rằng chỉ vài tháng trước, nơi đây là một không gian cũ kỹ, ẩm thấp với ngôi nhà đã bị bỏ không cả thập kỷ và mảnh vườn ngổn ngang đồ phế liệu. Anh Nguyễn Văn Thuận (29 tuổi, kinh doanh sắt thép) – gia chủ chia sẻ ngôi nhà này được xây từ năm 1993, là tổ ấm của ba thế hệ trong gia đình anh, chất chứa rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Sau này, khi có điều kiện, cả gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, còn ngôi nhà đã để không gần 10 năm nên xuống cấp, hư hỏng khá nhiều. Riêng anh Thuận từ lâu vẫn ấp ủ ý định cải tạo ngôi nhà cũ thành một không gian yên bình, ấm cúng, để bản thân và bạn bè, người thân đến chơi cũng cảm nhận được sự an yên. Đến khi lập gia đình riêng và có một bé gái xinh xắn tên An, anh cùng vợ quyết tâm cải tạo ngôi nhà để có con có không gian chơi đùa, đồng thời thỏa cơn "nghiện nhà" của ông bố trẻ. Quán cafe Nhà của An đã ra đời như thế.

Anh Thuận kể, vốn có ý định sửa nhà từ lâu nên ngay khi được anh trai giới thiệu đội thợ xây uy tín, anh hẹn thợ đến khảo sát hiện trạng, bàn bạc và chốt phương án sửa luôn. Mọi quyết định đều đến rất nhanh chóng, hai vợ chồng tự lên ý tưởng, làm đến đâu nghĩ đến đó, đôi khi có cảm giác "nước đến chân mới nhảy" nhưng may mắn mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận lợi. Quá trình cải tạo mất gần 3 tháng, tiêu tốn khoảng 250 triệu đồng chưa kể nội thất, vật dụng cho quán cafe. Anh Thuận cảm thấy ngôi nhà cũ có kết cấu đẹp, gần gũi, thân thương nên cố gắng giữ lại gần như nguyên bản, chỉ sửa sang lại những chỗ hỏng hóc, loại bỏ các chi tiết thừa, thay thế bằng những chi tiết hiện đại, hợp công năng hơn nên ngôi nhà sau cải tạo vừa lạ vừa quen, mới mẻ nhưng vẫn nhẹ nhàng, ấm cúng.

(Kéo thanh trượt sang hai bên để xem ảnh trước-sau cải tạo)

Cụ thể, anh Thuận sửa lại những ô cửa thành hình chữ nhật nằm ngang để tầm nhìn được thoáng hơn, loại bỏ bể nước mưa nổi ở sân và mái tôn cũ kỹ từng khiến nhà bị bí. Ngoài ra, vị trí cổng ra vào cũng được điều chỉnh để thuận tiện đi lại trong con ngõ nhỏ. Phần mất nhiều thời gian, công sức nhất là sửa lại phần tường đã hư hỏng tương đối nhiều. Vừa làm vừa nghĩ, thời gian cũng gấp rút nên kết quả sau cải tạo vẫn còn một số điểm chưa thật sự ưng ý, nhưng gia chủ hài lòng với tổng thể công trình và cho rằng mọi thứ chỉ cần vừa đủ, vì "biết đủ chính là tự do".

Ngôi nhà cũ được xây từ 28 năm trước, trong đó có 10 năm bỏ không, bỗng chốc "biến hình" thành quán cafe xinh xắn, nhẹ nhàng, lạ mà quen. Gia chủ chỉ sửa lại một số chi tiết hỏng hóc, không hợp lý, còn lại kết cấu gần như không thay đổi nhưng tổng thể không gian đã thực sự "lột xác". Anh cũng yêu cầu thợ xây bịt kín các ô thoáng rải rác khắp nhà để những bức tường được liền lạc hơn, cũng tiện sử dụng điều hòa. Không gian nội thất sử dụng tông màu hài hòa như trắng, nâu để tạo sự gần gũi, ấm cúng. Mỗi góc quán đều được decor theo phong cách trang nhã, nhẹ nhàng, tĩnh lặng như một bức tranh.

Đồ nội thất và các vật phẩm trang trí đều có nguồn gốc từ các làng nghề lân cận. Đồ trang trí bày trên chiếc tủ gỗ mây xinh xắn – sản phẩm của một làng nghề ở địa phương.

Gia chủ chia sẻ điều anh hài lòng nhất ở Nhà của An chính là sự bình yên anh cảm nhận được mỗi khi ở đây, ngắm toàn cảnh ngôi nhà, thấy mọi người ra vào, hoạt động. Anh mong muốn mỗi người khách đến quán cafe đều thấy thư thái, an yên, gần gũi như những người bạn đến chơi nhà.

Công trình cải tạo giúp gia chủ thoả được đam mê "nghiện nhà", để con nhỏ có không gian vui đùa trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm ấu thơ của bố. Anh thích ngồi trước sân, nhìn ngắm ngôi nhà, cảm nhận sự ấm cúng, bình yên. Cái tên Nhà của An lấy cảm hứng từ tên cô con gái nhỏ của gia chủ, đồng thời cũng là lời hứa hẹn về một không gian an yên, thư thái đang chờ những vị khách ghé thăm.

Hương Liên