Dưới đây là chia sẻ của chị Nguyễn Như Quỳnh (1992) về câu chuyện mua nhà Hà Nội từ khoản đầu tư đất nền ở quê và bài học kinh nghiệm chốt lời trong sốt đất.

Vợ chồng tôi đều quê ở tỉnh lẻ, ra Hà Nội học, tốt nghiệp rồi đi tìm việc và xác định bám trụ lại thủ đô. Sau đám cưới cuối năm 2018, chúng tôi dọn đến ở trọ trong căn nhà nhỏ cách chỗ làm 7km. Tính từ thời sinh viên, chúng tôi đã có hơn chục năm trải nghiệm đủ kiểu nhà trọ, thấm thía những vất vả, xáo trộn mỗi lần phải chuyển chỗ. Như bao người trẻ lập nghiệp xa quê khác, tôi mong ước sớm mua được nhà để có một chỗ ở ổn định, một tổ ấm thực sự thuộc về mình. Cuối năm 2019, vợ chồng tôi đón con đầu lòng, mong ước có nhà lại càng lớn thêm.

Tuy nhiên, với cặp vợ chồng trẻ, thu nhập không cao, chưa có tích lũy nhiều như chúng tôi, bài toán tài chính mua nhà không dễ giải. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, vợ viết content, chồng làm thiết kế đồ họa. Gia đình hai bên kinh tế chỉ tạm ổn, chúng tôi xác định tự lực là chính. Thu nhập cố định từ lương của chúng tôi ở mức trung bình, đủ sinh hoạt hàng ngày và dư một phần tích lũy. Ngoài giờ, chồng tôi nỗ lực “cày cuốc”, nhận nhiều việc bên ngoài để kiếm thêm. Tôi cũng vài lần thử bán hàng online nhưng kết quả không như ý. Tôi cố gắng chi tiêu hợp lý, vài tháng lại dồn tiền mở tài khoản tiết kiệm nhỏ, mong tích tiểu thành đại, bao giờ được khoản kha khá thì sẽ vay mượn thêm để mua nhà. Nhưng chồng tôi nói lãi suất tiền gửi thấp, nếu chỉ tiết kiệm đơn giản mà không đầu tư gì thì khó có đột phá về tài chính, ngày mua nhà sẽ còn xa. Anh bàn hãy tìm cơ hội đầu tư bất động sản. Hà Nội đất chật, người đông, giá cao quá tầm thì nên về quê tìm đất rẻ. Tôi không phản đối nhưng cảm thấy quá khó, biết đầu tư gì với số tiền “còm” chỉ vài trăm triệu?



Chúng tôi về quê tìm cơ hội đầu tư vì đất còn rẻ, nhiều tiềm năng tăng giá. (Ảnh: NVCC)

Vậy mà cơ hội đầu tư bất động sản thực sự đến với chúng tôi. Tháng 3/2020, tôi nghe anh trai nói có người quen muốn bán lại suất đất vừa trúng đấu giá. Người này đấu trúng 3 lô nhưng bất ngờ kẹt vốn, không đủ tiền lấy cả nên muốn bán bớt 1 lô rộng 109m2 với giá trúng là 470 triệu, không lấy tiền chênh. Khu đất này trước là cánh đồng nhưng nay nằm trong khu trung tâm hành chính mới của huyện, hạ tầng đang được đầu tư mạnh, nhiều tiềm năng tăng giá. Về pháp lý thì đất ở đây hoàn toàn có thể yên tâm. Tôi nhẩm tính số tiền đang có, thấy khả thi nên lập tức nhắn chồng sắp xếp công việc, cuối tuần về quê xem đất.

Chuyến xem đất kết thúc thuận lợi, lô đất đúng như mô tả, chúng tôi rất ưng nên chốt mua ngay. Trả cho người bán 80 triệu anh đã nộp đặt cọc trước đấu giá, chúng tôi cầm hồ sơ trúng đất, tự đóng nốt số tiền còn lại. Tôi rút hết tiền tiết kiệm được khoảng 350 triệu, bán hơn 1 cây vàng cưới và vay mẹ tôi thêm 50 triệu. Vẫn còn thiếu một ít, chồng tôi viết đơn xin công ty cho ứng lương, dồn vào là vừa đủ. Thêm vài triệu tiền thuế, phí chuyển nhượng và 2 tháng chờ đợi, chúng tôi đã cầm trên tay bìa đất mang tên mình.

Cuối năm đó, có thông tin quy hoạch khu du lịch – nghỉ dưỡng quy mô lớn ở gần khu đất nhà tôi, giá bắt đầu rục rịch tăng. Đầu năm 2021, khi quy hoạch chính thức được duyệt, thị trường lập tức sốt nóng, giá đất tăng chóng mặt. Những lô tương tự đất nhà tôi liên tục có giá mới, từ 500 triệu lên 700-800 triệu rồi nhanh chóng chạm mốc 1 tỷ vào tháng 2. Đỉnh điểm của cơn sốt đất là khoảng 10 ngày cuối tháng đó. Cò đất, nhà đầu tư từ Hà Nội và các tỉnh lân cận nườm nượp tìm về xem đất, mua đi bán lại. Có ngày, đường vào khu đất bị tắc, ô tô chở người đi xem đất nối nhau xếp hàng dài cả cây số. Các hội nhóm bất động sản trên mạng xã hội tấp nập đăng bài quảng cáo, khoe chốt lãi đậm.

Hai “tay mơ” lần đầu đầu tư đất nền đã gặp trúng sốt đất, chúng tôi không khỏi bối rối. Chúng tôi phân vân giữa phương án bán ngay để chốt lời hay chờ thêm để được giá hơn. Có người đã trả 1,1 tỷ nhưng chúng tôi không bán. Thật khó quyết định khi cơn sốt đất lên đỉnh điểm, giá tăng thêm cả trăm triệu sau mỗi đêm. Thị trường được ví như một chảo lửa nóng bỏng. Ngày cuối cùng của tháng 2, khi các tin rao giá 1,3 tỷ/lô, tôi quyết định không chờ thêm nữa, rao bán ngay. Nhưng thật tiếc, tôi đã chậm một bước, để lỡ cơ hội chốt lời cao lúc “đỉnh sóng”. Ngay buổi sáng ngày đầu tháng 3, cò đất lần lượt trả nhà trọ đi nơi khác, thị trường im ắng hẳn. Không ít người “đu đỉnh”, đã đặt cọc mua đất, muốn tìm người sang tên luôn để kiếm lời nhanh nhưng “sóng gãy” đột ngột, không bán được nên đành chấp nhận bỏ cọc.

Qua cơn sốt, giá đất giảm dần, tuy không giảm nhanh như lúc lên nhưng thị trường ảm đạm, thanh khoản rất chậm. Những người cần tiền gấp, muốn cắt lỗ, chấp nhận rao thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung thì may ra có khách. Người quen của tôi bán được 1 lô 135m2 với giá 840 triệu. Số còn lại vẫn giữ giá với hi vọng sẽ có một đợt sốt đất nữa. Thời gian đó, chúng tôi cũng được một số người hẹn xem đất, nhưng người đầu tư thì chê đắt, người muốn mua để xây nhà thì ngại hạ tầng chưa hoàn thiện, dân cư thưa thớt. Sau vài tháng không bán được, tôi tham khảo ý kiến một số người có kinh nghiệm và hạ giá rao bán xuống 950 triệu. Có lẽ mức giá này là hợp lý nên chỉ ngày hôm sau đã có vài người hỏi mua. Tôi chọn người liên hệ sớm, thiện chí nhất để thương lượng, chốt giá 930 triệu, người mua lo hết thủ tục, thuế phí. Cuối tháng 6, giao dịch hoàn tất, chúng tôi kết thúc “phi vụ” đầu tư bất động sản đầu đời, nhân đôi số vốn sau hơn 1 năm.



View từ ban công căn hộ chúng tôi mới mua ở Hà Nội sau khi đầu tư đất quê có lãi. (Ảnh: NVCC)

Nếu chọn thời điểm chính xác, vợ chồng tôi đã có thể chốt lãi trước 4 tháng với số tiền cao hơn đáng kể. Dù có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ thời cơ chốt lãi “đậm”, tôi vẫn coi đây là một vụ đầu tư thành công ngoài mong đợi. Đây cũng là bài học kinh nghiệm đầu tư đất nền quý báu mà chúng tôi đúc rút được. Khi thị trường sốt nóng, nên tỉnh táo chọn được thời điểm chốt lời. Thị trường càng hưng phấn thì nhà đầu tư càng phải sáng suốt, biết lúc nào nên rút ra, không nên tham lãi “đậm” hoặc lao vào “đu đỉnh”. Nếu đã bỏ lỡ, nên chấp nhận hạ giá hợp lý để ra hàng, tìm cơ hội đầu tư khác tiềm năng hơn, không chôn vốn. Thực tế, tôi biết những lô tương tự đất tôi đã bán giờ hạ xuống dưới 900 triệu cũng không có người mua.

Với số tiền bán đất và hơn 200 triệu tiết kiệm thêm từ năm ngoái, chúng tôi đã có trong tay gần 1,2 tỷ. Được gia đình nội, ngoại hỗ trợ 300 triệu, chúng tôi vay thêm hơn 600 triệu để mua căn hộ 68m2, 2 phòng ngủ trong khu đô thị quy hoạch tốt, có công viên và hồ điều hòa rất đẹp. Toàn bộ quá trình bán đất, mua nhà diễn ra chỉ trong 1 tháng. Người thân, bạn bè biết chuyện đều mừng cho vợ chồng tôi, khen chúng tôi có “duyên đất”. Chúng tôi đang háo hức chờ ngày chuyển vào nhà mới. Vậy là sau hơn 10 năm ở trọ và gần 3 năm kết hôn, chúng tôi đã có được tổ ấm thuộc về mình!

Lan Chi (ghi)