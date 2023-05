Vợ có nhà riêng cho thuê, chồng có được hưởng tiền thu về hàng tháng?

Anh Kiên và chị Trang (Hà Đông, Hà Nội) kết hôn với nhau được 2 năm thì bố, mẹ chị Trang mất. Trong di chúc để lại, ông bà ghi rõ cho riêng chị Trang thừa kế một ngôi nhà, hiện đang cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng. Từ đó đến nay, chị Trang vẫn dùng tiền cho thuê hàng tháng mang gửi ngân hàng. Tuy nhiên, do sắp ly hôn nên anh Kiên thắc mắc căn nhà và khoản tiền cho thuê đó có được tính là "của chung" khi phân chia tài sản 2 vợ chồng hay không?



Khoản 1 điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định rõ tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm:

– Tài sản mà vợ/chồng có trước khi kết hôn

– Tài sản mà vợ hoặc chồng được thừa kế/tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản được chia riêng cho vợ hoặc chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này

– Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ/chồng và những tài sản khác mà theo luật định thuộc sở hữu riêng của vợ/chồng.

Căn cứ theo quy định này thì ngôi nhà mà chị Trang thừa kế từ bố mẹ đẻ được tính là tài sản riêng, chị Trang có toàn quyền sử dụng và định đoạt đối với ngôi nhà đó.

Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 33 của Luật này thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động/ hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và các khoản thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp này, khoản tiền cho thuê nhà hàng tháng cùng số tiền lãi do chị Trang gửi ngân hàng được tính là "hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng". Cho nên, số tiền thu được từ việc cho thuê nhà đó sẽ được tính là tài sản chung do vợ chồng tạo lập ra trong quá trình hôn nhân.

Nói cách khác, khi ly hôn, ngôi nhà trên được tính là tài sản riêng của chị Trang còn tiền thu về từ việc cho thuê và tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng được tính là tài sản chung của cả 2 vợ chồng. Do đó, anh Kiên có quyền yêu cầu kê khai và phân chia khoản tiền từ việc cho thuê ngôi nhà mà chị Trang sở hữu riêng đó.

Linh Phương (TH)