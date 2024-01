Vòng xoay An Phú là một trong những nút giao thông quan trọng, chiến lược của tỉnh Bình Dương. Vậy cụ thể vòng xoay An Phú ở đâu, đường đi như thế nào, xung quanh có những tiện ích gì?

1. Vòng Xoay An Phú Ở Đâu?

Vòng xoay An Phú còn được gọi là Ngã 6 An Phú, nằm ở trung tâm phường An Phú, giáp ranh giữa 2 thành phố Dĩ An và Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vòng xoay An Phú nằm trên giao điểm của nhiều tuyến đường huyết mạch như: ĐT 743, đường An Phú – An Thạnh (đoạn đường 22 tháng 12 và Trần Quang Diệu), đường An phú 06 và đường Liên Huyện. Vì vậy, nút giao này giúp kết nối hầu hết các vị trí kinh tế trọng điểm như: Bình Phước – Thủ Dầu Một – Tân Uyên – Thuận An – Dĩ An – Đồng Nai – Vũng Tàu – TP.HCM,…

Vòng Xoay An Phú, Bình Dương

Vị trí ngã 6 An Phú Bình Dương trên Google map

2. Giao Thông Khu Vực Vòng Xoay An Phú

Nằm trên giao điểm của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, lại gần giao lộ Tân Vạn – Mỹ Phước, là tuyến đường kết nối các khu công nghiệp lớn tại Bình Dương nên mỗi ngày lưu lượng xe qua vòng xoay An Phú là rất lớn. Vì vậy, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Một số dự án giao thông quan trọng tại ngã 6 An Phú có thể kể đến:

Cầu Vượt Vòng Xoay An Phú

Sở GTVT tỉnh Bình Dương dự kiến làm cả hầm chui và cầu vượt qua vòng xoay An Phú giảm bớt áp lực lưu thông xe cộ qua đoạn ngã 6 An Phú. Dự kiến cầu sẽ được xây vượt qua đường ĐT743 với 4 làn xe. Tuy nhiên, đến nay, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, các cơ sở hạ tầng điện, nước, viễn thông chưa di dời nên đoạn cầu vượt qua vòng xoay An Phú vẫn chưa thực hiện xong.

Lượng xe cộ qua đoạn vòng xoay An Phú Bình Dương mỗi ngày rất lớn

Nâng Cấp Và Mở Rộng Tuyến Đường ĐT743

Dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT743 với tổng chiều dài là 12,6km, được khởi công từ năm 2015. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa hoàn thành xong, nguyên nhân chủ yếu bởi một số hộ dân chưa chịu chuyển giao mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ.

Đối với tuyến đường ĐT743 từ vòng xoay An Phú đường đi về hướng cầu vượt Sóng Thần đã thực hiện mở rộng trên nhiều đoạn với 6 làn xe. Đồng thời, tuyến đường này dự kiến sẽ xây dựng hầm chui, tạo nút cắt khác cho đoạn đường 22 tháng 12 và Trần Quang Diệu.

Các Tuyến Xe Buýt Qua Ngã 6 An Phú

Nếu bạn đang tìm đường đi vòng xoay An Phú thì có thể tham khảo một số tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh Bình Dương qua địa phận này dưới đây.

Mã số xe buýt Tuyến đường Lộ trình 02 Thủ Dầu Một – Bàu Bàng BX Khách Tỉnh Bình Dương – Cách mạng Tháng 8 – Ngã Sáu – Yersin – Đại lộ Bình Dương – Hùng Vương – ĐT 741 – UBND phường Chánh Phú Hòa – Ngã Ba Cổng Xanh – đường ĐH 612 – Bàu Bàng 07 Thủ Dầu Một – Khu du lịch Suối Tiên BX Khách Tỉnh Bình Dương – Cách mạng Tháng 8 – Ngã Sáu – Yersin – ĐT 743 – Ngã Tư 550 – Cầu Vượt Sóng Thần – KDL Suối Tiên. 08 Thủ Dầu Một – Thị trấn Dầu Tiếng BX Khách Tỉnh Bình Dương – Cách mạng Tháng 8 – Ngã Sáu – Yersin – Chợ Cây Dừa – Ngã Ba Suối Giữa – ĐT 744 – Ngã 3 Nông trường Phan Văn Tiến – Chợ Thanh Tuyền – Bến Xe Dầu Tiếng 20 Thủ Dầu Một – Hội Nghĩa Bến xe khách Tỉnh – Đường CMT8 – Ngã Sáu – Yersin – Tỉnh lộ 743 – Miễu Ông Cù – Tân Ba – Tỉnh lộ 747 – Kim Hằng – KCN Nam Tân uyên – Hội Nghĩa

Các tuyến xe buýt đi qua vòng xoay An Phú Thuận An Bình Dương

3. Các Tiện Ích Xung Quanh Vòng Xoay An Phú Thuận An Bình Dương

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu những tiện ích xung quanh ngã 6 An Phú Thuận An thì có thể tham khảo thông tin dưới đây.

Các Trường Học Gần Ngã 6 An Phú

Trường mầm non Ánh Nắng Mai: cách 200m.

Trường mầm non Búp Sen Hồng: cách 650m.

Trường mầm non Phù Đổng: cách 1,7km.

Trường mầm non Việt Sing: cách 1,1km.

Trường mầm non Tuổi Thơ Montessori: cách 3,1km.

Trường Tiểu học An Phú: cách 1,5km.

Trường Tiểu học An Phú 2: cách 1,6km.

Trường Tiểu học Tuy An: cách 350m.

Trường Tiểu học Tuy An 1: cách 900m.

Trường Tiểu học Bình Chuẩn: cách 5,0km.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi: cách 1,8km.

Trường THCS Tân Bình: cách 2,1km.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: cách 4,1km.

Trường THPT Lý Thái Tổ: cách 2,6km.

Trường THPT Hoàng Diệu: cách 3,7km.

Trường THPT Lê Quý Đôn: cách 4,7km.

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương: cách 4,2km.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore: cách 5,6km.

Chợ/Siêu Thị Gần Ngã 6 An Phú

Chợ An Cơ: cách 1,3km.

Chợ Thành Nam: cách 1,6km.

Chợ Phú An: cách 2,7km.

Chợ Thông Dụng: cách 1,4km.

Chợ Đông Thành: cách 3,0km.

Chợ 434: cách 3,9km

Chợ Bình Đáng: cách 4,2km.

Chợ đêm Hòa Lân: cách 3,2km.

Siêu thị Bách hóa xanh: cách 1,5km.

Các Bệnh Viện/Phòng Khám Gần Vòng Xoay An Phú

Phòng khám Đa khoa Bình An: cách 140m.

Phòng khám Răng Hàm Mặt Tương Lai 6: cách 50m.

Bệnh viện Đa khoa Nhân Sinh: cách 1km.

Bệnh viện Đa khoa An Phú: cách 650m.

Phòng khám Nhi đồng: cách 1,5km.

Phòng khám Chuyên khoa sản An Phú: cách 1,2km.

Trạm y tế xã An Phú: cách 400m.

Công Viên/Khu Vui Chơi Gần Vòng Xoay An Phú

Khu vui chơi trẻ em Pokemon: cách 1,3km.

Khu vui chơi Sóc Nâu: cách 1,8km.

Khu di tích Hổ Lang: cách 2,2km.

Di tích Suối Mạch Máng: cách 1,7km.

Công viên An Phú: cách 600m.

Công viên Thuận Giao: cách 2,4km.

Vincom Plaza Dĩ An: cách 4,2km.

Cơ Sở Tôn Giáo/Tín Ngưỡng Gần Ngã 6 An Phú

Chùa Long Bửu: cách 800m.

Chùa Bửu Sơn: cách 2,4km.

Chùa Tân Long: cách 1,5km.

Giáo xứ An Phú: cách 650m.

Tịnh xá Ngọc Thuận: cách 4,4km.

Nhà thờ giáo xứ Bà Trà: cách 5,3km.

Nhà Trọ Gần Ngã 6 An Phú

Nhà trọ Thu Phương, khu dân cư Viet – Sing: cách 1,7km.

Nhà trọ Dương An số 4 đường Nguyễn Du: cách 2,6km.

Nhà trọ Cô Luận: cách 1,5km.

Nhà trọ Hoàng Trang Anh khu dân cư Việt – Sing, khu phố 4: cách 1,3km.

Nhà trọ Bình Thùy đường An Phú 06: cách 850m.

Nhà trọ Minh Tiến đường An Phú 06: cách 600m.

4. Các Dự Án Bất Động Sản Gần Vòng Xoay An Phú Bình Dương

Vòng xoay An Phú nằm ở vị trí giáp ranh giữa 2 thành phố Dĩ An và Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là 2 thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất tỉnh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. Do đó, thị trường bất động sản ở các khu vực này được đánh giá là sôi động, thu hút nhiều nhà đầu tư.

Các dự án bất động sản nằm gần ngã 6 An Phú:

Dự Án Căn Hộ Tecco Home An Phú, Cách Ngã 6 An Phú 140m

Vị trí: Đường ĐT743, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương

Quy mô: 4.497.5 m2 với 22 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe, 2 tầng thương mại

Sản phẩm: 400 căn hộ diện tích 40-75m2, Shophouse

Khởi công: 2020

Bàn giao: 2022

Dự án Tecco Home An Phú là mô hình trung tâm thương mại kết hợp chung cư tọa lạc ngay tại vòng xoay An Phú nên thuận tiện di chuyển kết nối với các tiện ích và những nơi đông dân cư.

Đồng thời, dự án còn thiết kế các căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện nghi cũng hàng loạt tiện ích nội khu, mang lại trải nghiệm sống tuyệt vời cho cư dân nơi đây.

Dự án Tecco Home An Phú nằm ngay tại vòng xoay An Phú

Tecco Homes An Phú, Cách Vòng Xoay An Phú 1,1km

Vị trí: Lê Thị Trung, Phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

Quy mô: 8.511 m 2 , 1 Block chữ U, 22 Tầng nổi và 1 hầm

, 1 Block chữ U, 22 Tầng nổi và 1 hầm Căn hộ loại: 43,8 – 88,1 m 2 (căn hộ 2 – 3PN)

(căn hộ 2 – 3PN) Loại hình: Nhà ở thương mại, sở hữu lâu dài ổn định

Tecco Homes An Phú (tên khác là Tecco Felice Homes) là dự án căn hộ chung cư kết hợp chuỗi tiện ích cao cấp cùng mảng công viên xanh tự nhiên,… Dự án còn nằm ở vị trí tiềm năng có giao thông thuận lợi, dễ dàng kết nối với các khu vực và tiện ích xung quanh.

Tecco Felice Homes sở hữu vị trí đặc địa với giao thông thuận lợi

Icon Plaza Condominium Thuận An, Cách Vòng Xoay An Phú 1,3km

Vị trí: Mặt tiền Đường ĐT743, Phường An Phú, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích dự án: 6,744,5m 2

Quy mô dự án: 2 tòa block A và B trên cùng 1 khối đế, cao 30 tầng nổi và 2 tầng hầm

Tổng số căn hộ: 897 căn hộ và 4 căn shophouse

Sản phẩm: Căn hộ studio, căn hộ 1 – 2 phòng ngủ, căn shophouse

Tiến độ: Đang cập nhật

Icon Plaza Bình Dương nằm gần Vòng xoay An Phú với 3 mặt tiền, bên cạnh là khu dân cư sầm uất và hàng loạt các tiện ích ngoại khu. Theo chủ đầu tư, dự án có lối kiến trúc và thiết kế của dự án hiện đại, diện tích các căn hộ cũng đa dạng và có mức giá phù hợp với nhu cầu những người có thu nhập thấp và trung.

Nhà Phố Hoàng Nam 5, Cách Ngã 6 An Phú 1,7km

Vị trí: KDC Hoàng Nam 5, Đường Liên Huyện, P. Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương

Quy mô: 74 căn nhà phố trên diện tích đất 9.423m 2

Loại hình: Nhà phố liền kề, Shophouse

2 trong khuôn viên để thiết kế các tiện ích nhằm phục vụ cho nhu cầu sống khỏe của cư dân. Nhà phố Hoàng Nam 5 tọa lạc ở vùng có mật độ dân cư dân trí cao và hoạt động kinh doanh nhộn nhịp. Dự án dành ra 300mtrong khuôn viên để thiết kế các tiện ích nhằm phục vụ cho nhu cầu sống khỏe của cư dân.

Nơi đây còn gần với các tiện ích ngoại khu như bến xe Dĩ An, Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc, trường THPT Dĩ An, làng đại học TPHCM, Aeon Mall,…

Dự án Hoàng Nam 5 bao gồm 74 căn nhà phố liền kề và Shophouse

Chung Cư Star Tower, Cách Vòng Xoay An Phú 2km

Vị trí: Số 89, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích đất xây dựng: 4.021,3m²

Quy mô: 1 block cao 18 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 2 tầng thương mại và dịch vụ

Tổng số căn hộ: 280 căn và 4 căn Penhouse

Diện tích căn hộ: 45m² – 51,2m² – 54,4m² – 61,5m²

Thời gian bàn giao: Quý I/2021

Chung cư Star Tower được xây dựng và thiết kế một cách đồng bộ và hiện đại, lấy thiên nhiên làm trọng tâm để tạo nên không gian thoáng đãng, gần gũi nhưng không kém phần tối ưu, sang trọng.

Trên đây là những thông tin về vị trí, hạ tầng, tiện ích và các dự án bất động sản nổi bật quanh vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về thị trường này thì có thể tham khảo video thực hiện bởi Batdongsan.com.vn dưới đây.

Lưu ý, video được thực hiện tại thời điểm tháng 6/2022 dựa trên nguồn dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn và sự cố vấn từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Hi vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích, giúp bạn đưa ra được lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu mua bán, đầu tư vào thị trường bất động sản Bình Dương

Hà Linh

