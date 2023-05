Cơ quan điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất; các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng 15 – Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an (địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) hoặc Công an quận, huyện nơi cư trú nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo; đồng thời, kêu gọi các cá nhân là nhân viên của Công ty Alibaba hoặc có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho Cơ quan điều tra. Mọi hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản… sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.