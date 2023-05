Hướng Dẫn Xin Xác Nhận Cư Trú Online 2023 Nhanh Chóng, Thuận Tiện

Xác nhận cư trú online trên cổng thông tin Dịch vụ công Bộ Công an giúp công dân Việt Nam có nhu cầu thực hiện xác minh cư trú một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

4 Bước Xin Xác Nhận Cư Trú Online

Xác nhận cư trú online là vấn đề được nhiều người quan tâm sau khi sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị và phải thu hồi theo quy định của Luật Cư trú 2020. Mặc dù sổ hộ khẩu giấy đã chính thức được loại bỏ từ ngày 1/1/2023 nhưng trong nhiều thủ tục hành chính, giao dịch hiện nay lại yêu cầu phải có xác nhận cư trú mới có thể tiến hành.

Sau khi sổ hộ khẩu bị loại bỏ, người dân cần xác minh về cư trú để làm các thủ tục hành chính, giao dịch,…

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, các bước xin xác nhận thông tin cư trú trực tiếp tại cơ quan cơ quan đăng ký cư trú như sau:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã, phường, thị trấn.

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ xác nhận thông tin về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

Với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;

Với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;

Với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan đăng ký cư trú sẽ từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Để tạo điều kiện cho công dân làm thủ tục xác nhận thông tin về cư trú được thuận tiện, nhanh chóng, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hiện cung cấp dịch vụ xác nhận cư trú online. Công dân có nhu cầu có thể chuẩn bị hồ sơ xin giấy xác nhận cư trú online, nộp và nhận thông báo kết quả chỉ sau 1 ngày làm việc (với điều kiện hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thông tin có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Quy trình xin xác nhận thông tin về cư trú online như sau:

Công dân đã có tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của Bộ Công tại menu góc phải trên. Nếu chưa có tài khoản thì công dân phải đăng ký.

Bước 2: Chọn thủ tục xác nhận thông tin về cư trú

Công dân tìm kiếm Thủ tục xác nhận thông tin về cư trú qua thanh công cụ. Dịch vụ này cũng có thể hiện ngay ngoài trang chủ nên rất dễ thấy.

Giao dịch thực hiện xác nhận thông tin cư trú online trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Bước 3: Điền thông tin vào mẫu hồ sơ

Dù là xin giấy xác nhận cư trú online thì công dân vẫn cần trực tiếp đến cơ quan Công an để lấy kết quả. Do vậy, hãy chọn cơ quan thực hiện thủ tục xác nhận cư trú là cơ quan Công an gần nơi bạn ở nhất (không nhất thiết phải đến cơ quan Công an tại nơi thường trú).

Ngoài việc điền thông tin vào mẫu hồ sơ online thì bạn cũng có thể tải Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01), điền thông tin rồi tải lên trực tiếp.

Bước 4: Nộp hồ sơ và chờ thông báo kết quả

Sau khi đã kiểm tra và đảm bảo đã điền thông tin đầy đủ, chính xác, công dân nhấn vào “Ghi và gửi hồ sơ” rồi chờ thông báo kết quả.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công dân căn cứ theo lịch hẹn trả kết quả để ra trực tiếp cơ quan Công an đã đăng ký để lấy giấy xác nhận cư trú.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan Công an sẽ có hướng dẫn để công dân chỉnh sửa, bổ sung và nộp lại.

Sau khi làm xong thủ tục xin xác nhận cư trú online, công dân ra cơ quan Công an để nhận kết quả.

Giấy Xác Nhận Cư Trú Có Hiệu Lực Bao Lâu?

Khoản 2 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định về thời hạn của giấy xác nhận thông tin cư trú như sau:

Với trường hợp khai báo cư trú của người không có cả nơi thường trú và tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú: giấy xác nhận cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp.

Với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú: giấy xác nhận cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp.

Các trường hợp thông tin về cư trú của công dân được thay đổi, điều chỉnh và cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì từ thời điểm thay đổi, giấy xác nhận thông tin về cư trú đã cấp sẽ hết giá trị.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết của Batdongsan.com.vn về trình tự, thủ tục xin xác nhận cư trú online. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu nhiều thông tin hữu ích khác về các quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch mua-bán, chuyển nhượng cùng với Batdongsan.com.vn!

Lan Chi