“Xanh hóa” ngôi nhà để sống khỏe mạnh hơn

Ưu tiên nội thất gỗ tự nhiên

Nội thất làm từ vật liệu tự nhiên như gỗ là lựa chọn bền chắc và an toàn hơn so với vật liệu nhân tạo như nhựa. Nên lựa chọn sản phẩm gỗ từ nguồn hợp pháp, được khai thác bền vững và hoàn thiện với công nghệ xử lý bề mặt (phủ verneer, dầu bóng, sơn…) có sự quan tâm tới môi trường. Điều đó vừa đảm bảo sức khỏe cho các thành viên sống trong nhà, vừa góp phần bảo vệ môi trường.



Khẳng định thông điệp về không gian sống xanh với nội thất gỗ tự nhiên.

Hãy áp dụng tiêu chí này đối với cả nội thất bán sẵn và nội thất đặt đóng theo thiết kế. Những đồ dùng bằng gỗ tự nhiên tuy có giá thành đắt đỏ hơn so với sản phẩm gỗ công nghiệp nhưng bù lại, chúng bền vững với thời gian nên được coi là một khoản đầu tư dài hạn xứng đáng. Thậm chí, chúng có thể tồn tại tới hàng chục, hàng trăm năm và trở thành một món đồ gia truyền trong gia đình.

Dùng đèn LED thay cho bóng đèn sợi đốt và đèn compact

Thay vì sử dụng bóng đèn sợi đốt tỏa ra lượng nhiệt và phát thải CO2 lớn, hãy chuyển sang đèn LED tiết kiệm năng lượng. Mặc dù bóng đèn huỳnh quang compact giúp tiết kiệm điện năng đáng kể nhưng chúng vẫn chứa nhiều chất độc hại và tuổi thọ không được như cam kết của nhà sản xuất.

Đèn LED dù có công suất nhỏ nhưng quang thông lớn, chỉ số hoàn màu CRI cao và hiệu suất phát quang cao hơn rất nhiều so với các loại bóng đèn thông thường. Đặc biệt, đèn LED không chứa chất độc hại, không phát ra tia hồng ngoại, tử ngoại gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng. Cùng với đó, đèn LED tỏa ít nhiệt năng hơn, tiết kiệm điện năng lên đến 80% so với đèn sợi đốt hay đèn huỳnh quang. Khả năng tản nhiệt tốt giúp tuổi thọ đèn LED cao, từ 5.000-15.000 giờ với đèn LED bulb, 20.000-25.000 giờ với đèn LED tube, gấp nhiều lần so với bóng đèn huỳnh quang. Loại đèn này còn có thể thay đổi độ sáng linh hoạt bằng Dimmer cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.



Tuổi thọ của đèn LED khá cao cho phép tiết kiệm chi phí bảo trì và thay mới.

Nhược điểm duy nhất của đèn LED là giá thành không hề rẻ, cao hơn hầu hết các loại bóng đèn truyền thống trên thị trường. Tuy nhiên, giá đèn LED đang giảm nhanh chóng và nếu chúng tiếp tục được ứng dụng rộng rãi thì giá sẽ còn giảm nữa.

Thiết kế cửa sổ thông minh tiết kiệm năng lượng

Hãy biến ngôi nhà thành một không gian thoáng sáng, thân thiện với môi trường bằng cách lắp đặt những khung cửa sổ rộng cho phép ánh sáng tự nhiên và không khí tươi luân chuyển khắp nhà. Thậm chí, chỉ cần mở cửa vài phút mỗi ngày cũng giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà.



Khung sợi thủy tinh rất cứng, bền và có khả năng cách nhiệt tốt.

Ngoài ra, xét về mức độ thân thiện với môi trường thì các yếu tố như vật liệu và kiểu dáng cũng có tác động đáng kể. Khung cửa sổ làm từ gỗ, nhựa vinyl hay sợi thủy tinh là những lựa chọn thân thiện với môi trường nhất. Khi nói đến thiết kế, hãy chọn cửa sổ hai cánh, cửa sổ trượt theo phương đứng (loại 2 cánh), cửa sổ bật lên (bản lề ở trên), khung cửa kính.

Trang trí nhà với cây xanh

Tất nhiên, không gian sống sẽ không “xanh” đúng nghĩa nếu thiếu vắng màu xanh cây lá trong ngôi nhà. Hãy tô điểm cho tổ ấm của bạn với những chậu cây nhỏ xinh, dễ thương như cây lan ý, trúc cảnh, cây nhện, cây lưỡi hổ hay cây hoa cúc. Những loại thực vật này có khả năng loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong không khí như benzen (nguyên nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ ung thư và thiếu máu), formaldehyd (gây ra một số loại ung thư, làm kích ứng da, mắt, mũi và họng) và xylene (gây đau đầu, chóng mặt và khó thở).



Ngôi nhà "xanh" đúng nghĩa với cây nội thất.

Ngoài những lợi ích về sức khỏe, cây trồng trong nhà còn là liệu pháp giải tỏa tâm lý tuyệt vời. Sự hiện diện của các loại cây xanh trong nhà giúp chấn an và làm dịu tinh thần. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng, sống giữa cây xanh có thể làm tăng khả năng tập trung và duy trì trí nhớ lên tới 20%.

Ưu tiên sử dụng sản phẩm làm từ sợi hữu cơ

Đối với chăn, ga, gối, nệm, thảm trải sàn hay những nội thất khác, hãy cân nhắc sử dụng các sản phẩm làm từ sợi hữu cơ nhằm bảo vệ bạn và gia đình mình khỏi mạt bụi hay rệp giường gây dị ứng, hen suyễn.

Sử dụng c hăn, ga, gối làm từ sợi hữu cơ góp phần giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, hãy ưu tiên sử dụng sản phẩm từ len và các vật liệu có khả năng chống cháy tự nhiên bởi các chất liệu này sẽ không phải xử lý chậm cháy bằng các hóa chất độc hại đối với làn da và không khí. Thông thường, người ta sẽ thêm các phụ gia hóa học vào các sản phẩm dệt may để giảm tính dễ cháy của sản phẩm. Khi đó, quá trình bắt lửa sẽ diễn ra chậm hơn so với vật liệu thông thường, tuy nhiên, những hóa chất được sử dụng lại làm tăng nguy cơ khí độc trong đám cháy và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong khi có hỏa hoạn. Các hóa chất như bromine góp phần làm tăng hàm lượng CO, HCN được giải phóng trong các đám cháy.

Lựa chọn sơn thân thiện với môi trường

Mỗi khi có ý định làm mới ngôi nhà bằng cách sơn lại những bức tường thì hãy nhớ rằng, các loại sơn thông thường chứa khoảng 10 ngàn hóa chất, trong đó có 300 loại là độc tố và 150 chất gây ung thư. Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thường được sử dụng để sản xuất sơn, thậm chí cả thảm trải sàn là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe như chóng mặt, buồn nôn và đau đầu.



"Sơn xanh" sẽ là xu hướng tất yếu.

Không gian sống xanh đồng nghĩa rằng không gian đó phải tốt cho sức khỏe. Vì thế, hãy chuyển sang sử dụng nhưng loại sơn không chứa VOC hoặc có hàm lượng VOC cực thấp – là các loại sơn có ghi Low-VOC hoặc No-VOC. Ưu tiên những loại sơn làm từ dầu thực vật và các dẫn xuất khác an toàn với sức khỏe mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Điều tích cực là ở Việt Nam hiện nay, xu hướng “sơn xanh” đang lên ngôi và được nhiều người tiêu dùng ủng hộ bởi tính thẩm mỹ, độ bền và an toàn.

Lắp đặt mái nhà năng lượng mặt trời

Mái nhà năng lượng mặt trời là yếu tố cần với bất cứ công trình xanh nào với ưu điểm là không mất công vận hành, không gây ồn, không tạo khí thải độc hại. Không chỉ vậy, mái nhà năng lượng mặt trời còn giúp bạn tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng tháng nếu xét về lâu về dài.

Hiện nay, tại Việt Nam, người dân lắp đặt điện mặt trời ngoài có thêm điện để dùng thì còn có thể bán điện dư cho ngành điện. Theo thông tư 05 của Bộ Công thương, mức giá mà ngành điện mua lại điện mặt trời từ người dân trong năm 2019 là 2.134 đồng/kWh.



Mái nhà năng lượng mặt trời.

Sử dụng gạch làm từ thủy tinh phế thải

Việc sử dụng gạch thủy tinh là một trong những xu hướng trang trí nhà được nhiều gia đình ứng dụng. Gạch kính có khả năng cách âm, cách nhiệt, không thấm nước, không bị bám bẩn hay nấm mốc và cho phép ánh sáng đi xuyên qua nên rất phù hợp những khu vực có độ ẩm cao như bếp và phòng tắm hay những khu vực thiếu sáng trong nhà.



Gạch thủy tinh có khả năng chống thấm, vết bẩn và nấm mốc.

Ngoài ra, gạch kính được tạo nên bằng cách tận dụng thủy tinh phế thải, những vật liệu phải mất hàng triệu năm mới phân hủy trong môi trường tự nhiên nên khi sử dụng loại vật liệu này, bạn đã đóng góp một phần trong việc làm giảm lượng thủy tinh phế thải chất đống trong các bãi tập kết rác.

Theo Viện Bao bì Thủy tinh (Mỹ), thủy tinh có thể tái chế 100% và có thể được tái chế vô tận mà không làm giảm chất lượng hay độ tinh khiết. Khác với phần lớn các vật liệu tái chế khác, thủy tinh tái chế có thể thay thế 95% nguyên liệu thô.

Thay hệ thống thông gió và điều hòa không khí đã cũ

Nếu những hệ thống này đã có tuổi đời hơn 20 năm thì đừng ngần ngại mà hãy thay ngay hệ thống hiện đại, tiết kiệm năng lượng hơn bởi những hệ thống cũ kỹ, già nua như vậy thường “ngốn” năng lượng nhiều hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ. Ngoài ra, cần xử lý các vấn đề gây thoát không khí mát ra ngoài như khe hở ở cửa chính, cửa sổ, lối ra vào, mái nhà…

Điều hòa cũ có hiệu suất làm mát không cao vì động cơ lạc hậu nên tiêu hao nhiều điện để đạt được độ lạnh như mong muốn.

Lắp đặt thiết bị tiết kiệm nước

Lắp đặt bồn cầu có hai mức xả, vòi sen tăng áp là những giải pháp tiết kiệm nước rất hiệu quả. Khi thay mới bình nước nóng, nên chọn bình có dung tích vừa phải để vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm thời gian chờ nước nóng. Đây đều là những giải pháp không quá tốn kém nhưng nhưng lại thiết thực.



Chọn nút bấm phù hợp mỗi lần đi vệ sinh để tránh lãng phí tài nguyên nước.

May