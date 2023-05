Xem xét cấp sổ hồng tại các dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh

Theo ông Lê Tự Lực, từ năm 2015, trước thông tin về việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên và Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bemes, thành phố đã yêu cầu thanh tra toàn diện việc đầu tư, quản lý, sử dụng tại các dự án trên địa bàn. Các sai phạm tại 10 dự án trên địa bàn thành phố do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biện và Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Bemes đầu tư, hợp tác đầu tư đã được Thanh tra thành phố chỉ rõ trong kết luận Thanh tra năm 2016. UBND Hà Nội sau đó đã giao Thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc sang công an thành phố để điều tra sai phạm, xử lý theo quy định. Công an thành phố hiện đã khởi tố vụ án và đang điều tra vụ việc.