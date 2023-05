Xem xét khởi tố 5 công trình vi phạm tại Hà Nội

Chiều ngày 9/7, HĐND TP. Hà Nội tiếp tục phiên chất vấn về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện có 5 công trình vi phạm đã được công an thành phố chuyển sang Viện kiểm sát để tiến hành đánh giá chứng cứ, cân nhắc khởi tố vụ án.

Những công trình này gồm: Dự án 89 Phùng Hưng (quận Hà Đông); các tòa chung cư CT4, CT5A, CT5B, CT6, CT1 Khu đô thị Văn Khê (phường La Khê, quận Hà Đông); nhiều hộ gia đình tại 76 Cự Lộc (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) và chung cư CT3A Khu đô thị Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm).



Ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP. Hà Nội

Vì không thể khắc phục về giải pháp phòng cháy chữa cháy nên nhiều công trình phải chuyển sang Viện kiểm sát. Tuy nhiên theo ông Khương, không phải chuyển sang là khởi tố ngay mà cơ quan công an còn đang đánh giá chứng cứ.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam đặt câu hỏi, công an thành phố có giải pháp gì khi hiện nay vẫn xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng, nhất là tình trạng hơn 1.100 chung cư cũ tại Hà Nội có nguy cơ cháy nổ cao khi vi phạm về xây dựng, kiến trúc?

Ông Đoàn Duy Khương trả lời chất vấn, giải pháp quan trọng nhất đối với chung cư cũ là kinh phí và cơ chế cho sửa chữa. Ông Khương nói: "Thành ủy, UBND thành phố đã đặt ra vấn đề từ nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên, còn đang có cái khó là cơ chế và kinh phí. Tôi mạnh dạn đề xuất vậy thôi, quyền quyết định là của UBND thành phố".

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận, thành phố gặp khó khăn khi 1.579 tòa nhà xây từ những năm 1960 không hề có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thành phố phải cân đối ngân sách để sửa chữa những tòa nhà này.

Với các dự án mới, nếu vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy không được bổ sung đảm bảo thì khi có văn bản của công an thành phố, UBND thành phố sẽ không cấp dự án mới và không điều chỉnh chủ trương đầu tư kéo dài dự án.