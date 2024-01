Bài viết tổng hợp các xu hướng nội thất 2023 về màu sắc, vật liệu, ánh sáng, phụ kiện trang trí được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất trong thiết kế nội thất nhà phố, biệt thự, căn hộ chung cư… Đây cũng là cơ sở để bạn định hình xu hướng nội thất 2024.

Trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19, kinh tế suy thoái, cuộc sống trở nên khó khăn hơn, mọi người đã lựa chọn phong cách nội thất nào nhiều nhất năm 2023 vừa qua? Màu sắc, vật liệu nội thất được chọn cho thấy mong muốn của mỗi chúng ta về một không gian sống bình yên, khỏe mạnh và an toàn.

15 Xu Hướng Nội Thất 2023

1. Màu xanh lá – Xu Hướng Màu Năm 2023

Trong năm vừa qua, gam màu xanh lá hiện diện trong nhiều công trình thiết kế nội thất. Không chỉ tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian nhà, sắc xanh lá còn mang lại cảm giác thư thái, bình an. Đồng thời, xanh lá cũng dễ kết hợp với các tông màu nóng, lạnh khác.

Xanh lá cây là tông màu được yêu thích trong thiết kế nội thất 2023. Ảnh: homy

2. Gam Màu Trung Tính Ấm Áp

Màu của năm 2023 là những tông màu trung tính ấm như nâu đất, nâu cà phê, vàng kem, be… Theo giới chuyên gia, sự dịch chuyển từ gam màu trung tính mát mẻ sang màu trung tính ấm dường như xuất phát từ trạng thái cảm xúc của chúng ta sau đại dịch Covid-19. Màu trung tính ấm giúp không gian sống trở nên ấm áp, bình yên, lạc quan hơn.

Bảng màu trung tính ấm đã, đang và sẽ tiếp tục thịnh hành trong thiết kế nội thất. Ảnh: moho

3. Tông Màu Hiện Đại, Đơn Giản

Màu sắc xu hướng 2023 tiếp tục ghi nhận sự phổ biến của các tông màu đơn giản và hiện đại. Đó là bảng màu đen, trắng, xám chủ đạo trong thiết kế nội thất 2023. Các tông màu này được ưa chuộng bởi vẻ đơn giản, tinh tế, hiện đại mà nó mang lại cho không gian sống.

Bảng màu đơn sắc đơn giản mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Ảnh: feeldecor

4. Kim Loại Ánh Vàng

Từ lâu, kim loại là vật liệu được yêu thích và lựa chọn nhiều trong lĩnh vực thiết kế nội – ngoại thất bởi tính hữu dụng và độ bền đẹp theo thời gian. Năm 2023, nội thất bằng kim loại hoặc có lớp hoàn thiện bằng kim loại là một trong những xu hướng phổ biến. Với sắc vàng tươi tắn, bóng bẩy, kim loại kết hợp cùng vật liệu gỗ tạo điểm nhấn sang trọng, hút mắt cho bất kỳ không gian nào mà nó hiện diện.

Nội thất với kim loại ánh vàng sáng bóng tạo điểm nhấn sang trọng cho căn phòng. Ảnh: noithatali33

5. Gạch Kính

Một trong những xu hướng nội thất 2023 nổi bật có thể kể đến là gạch kính. Vật liệu này ra đời từ những năm 80 của thế kỷ trước và thời gian gần đây chúng được sử dụng rất nhiều trong các công trình hiện đại. Sở dĩ gạch kính ngày càng được ưa chuộng bởi khả năng xuyên sáng, cho phép ánh sáng tự nhiên ngập tràn không gian nhà. Đặc biệt, các dòng gạch kính mới hiện nay còn có khả năng cách âm, chống cháy tốt, đảm bảo sự an an toàn, tiện nghi cho nhà ở.

Chất liệu gạch kính trong suốt cho phép ánh sáng tự nhiên ngập tràn không gian nhà. Ảnh: kienviet

6. Chất Liệu Nhung

Thực tế cho thấy, nhung là chất liệu nội thất xu hướng dẫn đầu năm 2023 vừa qua. Với đặc tính mềm mại, sang trọng, vải nhung được sử dụng để bọc ghế sofa, đầu giường và nhiều đồ nội thất khác. Chất liệu nhung mang đến cho không gian nhà bạn vẻ đẹp lịch lãm, sang trọng và ấm áp.

Ấm áp và sang trọng là hiệu ứng nổi bật mà chất liệu bọc nhung mang lại. Ảnh: noithatluongson

7. Vật Liệu Bền Vững

Đó là những vật liệu không gây tác hại đến môi trường trong quá trình sản xuất, thi công và cả tháo dỡ. Không chỉ thân thiện với môi trường, vật liệu bền vững cũng đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng. Việc sử dụng vật liệu bền vững hướng tới giải pháp xây dựng bền vững, nội thất bền vững.

Vật liệu nội thất bền vững là xu hướng của tương lai. Ảnh: truongthang

8. Vật Liệu Thô Tự Nhiên

Xu hướng nội thất 2023 chứng kiến sự "lên ngôi" của các vật liệu tự nhiên như đá, gỗ, da. Theo đó, xu hướng thiết kế nội thất 2023 chú trọng các đường vân, kết cấu của gỗ và đá – những hoa văn đẹp mắt, sang trọng, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại, đương đại.

Trang trí đầu giường với những đường vân gỗ tự nhiên tạo cảm giác thân thiện, thư giãn. Ảnh: vinhomes

9. Đường Nét Cong, Tròn

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc, nội thất thời kỳ Phục Hưng , xu hướng nội thất 2023 tập trung vào những thiết kế với đường nét tròn cong mềm mại, uyển chuyển. Đó là những bức tường vòm, cửa vòm, đệm ghế tròn, ghế sofa hình trăng khuyết… Những đường cong mềm, hình khối tròn từ đồ nội thất tạo điểm nhấn sinh động, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống. Đồng thời, chúng còn mang lại cảm giác thân thiện, thoải mái hơn. Giới chuyên gia dự báo, nội thất đường nét cong tròn tiếp tục là xu hướng nội thất 2024.

Thiết kế nội thất năm 2023 nổi bật với những đường nét cong vòm mềm mại. Ảnh: deerdesign

10. Tối Đa Hóa Ánh Sáng Tự Nhiên

Theo các nghiên cứu, ánh sáng tự nhiên có thể giúp cải thiện giấc ngủ, sự tập trung cũng như tâm trạng của chúng ta. Những năm gần đây, việc đón sáng tự nhiên ngày càng được chú trọng trong thiết kế nội thất thông qua hệ cửa cao rộng, cửa sổ lớn, màu sắc tường, vật dụng và các bề mặt phản chiếu.

Tuy nhiên, không phải công trình kiến trúc nào cũng có thể khai thác tối đa ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, cần sử dụng hệ thống chiếu sáng nhân tạo nhiều lớp. Hơn nữa, với ánh sáng nhân tạo, bạn có thể chủ động khai thác hiệu ứng vùng sáng – tối trong thiết kế nội thất nhằm làm nổi bật một khu vực cụ thể (bức tường điểm nhấn, tranh trang trí, tượng điêu khắc…) hoặc tăng chiều sâu cho không gian.

Thiết kế giếng trời thông minh giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên cho nhà ở. Ảnh: vnexpress

11. Họa Tiết Hoa Và Hình Học

Trong năm 2023, các kiến trúc sư đưa nhiều họa tiết hoa và hình học vào thiết kế nội thất nhà ở. Hai loại họa tiết này được ứng dụng vào rèm cửa, giấy dán tường, thảm trải sàn… cho bạn thỏa sức lựa chọn, trang trí không gian sống. Bạn cũng dễ dàng thay đổi khi cập nhật xu hướng trang trí nội thất mới. Chỉ cần thay rèm cửa, thảm trải và giấy dán tường, không cần phải thay đổi kết cấu tạp, tốn kém cả về công sức lẫn chi phí.

Thảm trải sàn phòng khách với họa tiết hình học tạo điểm nhấn tươi vui cho căn phòng. Ảnh: noithatpassion

12. Các Mẫu Đèn Độc Đáo

Ngoài chức năng chiếu sáng đơn thuần, những mẫu đèn năm 2023 được ví như những tác phẩm nghệ thuật, tạo điểm nhấn trang trí ấn tượng cho bất kỳ không gian nào. Không chỉ thịnh hành trong năm qua, xu hướng nội thất này được dự báo tiếp tục được ưa chuộng trong tương lai.

Đèn trang trí độc đáo – một trong những xu hướng nội thất 2023 không thể không nhắc tới. Ảnh: homy

13. Đồ Thủ Công Mỹ Nghệ

Trang trí nhà đẹp với đồ thủ công mỹ nghệ lạ mắt tạo nên sự khác biệt cho không gian sống của bạn. Thay vì sử dụng các phụ kiện trang trí giống nhau được sản xuất hàng loạt, đồ thủ công mỹ nghệ sẽ thể hiện được cá tính, phong cách của gia chủ.

Trang trí nhà với đồ thủ công mỹ nghệ tạo sự khác biệt, cá tính cho không gian. Ảnh: Decoist

14. Mang Thiên Nhiên Vào Không Gian Sống

Xu hướng nội thất 2023 dần xóa nhòa ranh giới trong nhà và ngoài trời. Các loại cây trồng trong nhà được lựa chọn nhiều hơn, tiểu cảnh sân vườn, hòn non bộ được tích hợp vào cấu trúc của ngôi nhà. Với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, không gian xanh dần bị thay thế bởi những khối bê tông thô cứng, điều này tác động không nhỏ đến môi trường sống của chúng ta.

Trải qua nhiều biến động như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu…, con người ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình với môi trường thiên nhiên. Do đó, xu hướng nội thất "xanh" ngay khi ra đời đã được yêu thích và đón nhận.

Sự hiện diện của sắc xanh thiên nhiên và ánh sáng tự nhiên giúp xóa mờ ranh giới giữa không gian bên trong và bên ngoài nhà. Ảnh: romanluxury

15. Phòng Làm Việc Tại Nhà – Xu Hướng Nội Thất 2023

Xu hướng làm việc tại nhà ngày càng trở nên phổ biến, nhất là sau dịch Covid-19. Nhu cầu thiết kế phòng làm việc tại gia vì thế cũng tăng cao trong vài năm trở lại đây. Nhiều người còn mong muốn bố trí bàn làm việc ngay trong phòng ngủ, tích hợp cùng tủ quần áo, có thể gấp gọn khi không sử dụng, vừa tiện nghi, vừa giúp tiết kiệm diện tích.

Phòng làm việc tại nhà đang dần trở thành hạng mục thiết yếu trong thiết kế nội thất. Ảnh: Dothi

Những Phong Cách Thiết Kế Nội Thất Được Yêu Thích Nhất Năm 2023

Phong Cách Nội Thất Hiện Đại

Nội thất phong cách hiện đại luôn được ưa chuộng bởi đường nét tối giản, tông màu đơn sắc, vật liệu chất lượng, tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng. Phong cách này cũng không bị gò bó bởi các nguyên tắc thiết kế mà có xu hướng sáng tạo cao, tùy sở thích, cá tính của gia chủ.

Phong cách nội thất hiện đại luôn được yêu thích. Ảnh: ArchDaily

Phong Cách Scandinavian (Phong Cách Bắc Âu)

Xu hướng nội thất 2023 ghi dấu ấn tượng bởi phong cách nội thất Scandinavian. Phong cách này đã và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, được dự báo tiếp tục là xu hướng nội thất của tương lai. Nội thất phong cách Bắc Âu chú trọng tính thanh lịch, đơn giản mà tinh tế, mang đến cho ngôi nhà bạn cảm giác thân thuộc, ấm cúng, tràn đầy sức sống.

Nội thất Bắc Âu tinh tế, đơn giản mà sang trọng. Ảnh: jysk

Phong Cách Tối Giản (Minimalism)

Phong cách Minimalism hay Minimalist là xu hướng nội thất theo chủ nghĩa tối giản "Less Is More", chú trọng công năng sử dụng, sự tiện ích, đơn giản hóa các chi tiết trang trí, tiết chế màu sắc nhằm tạo không gian sống thoáng rộng, gọn gàng và tiện nghi. Không chỉ thịnh hành vào năm 2023, thiết kế nội thất tối giản được dự báo sẽ tiếp tục được yêu thích trong thời gian tới.

Nội thất phong cách tối giản tối ưu công năng sử dụng và sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: moho

Phong Cách Công Nghiệp (Industrial)

Trước đây, phong cách nội thất công nghiệp thường được ứng dụng trong thiết kế văn phòng, quán cà phê, bar… với những đường nét mạnh mẽ, kiến tạo không gian cá tính, khác biệt. Hiện nay, nội thất phong cách công nghiệp ứng dụng phổ biến hơn vào thiết kế nhà ở, phù hợp với những ai thích sự mới lạ, độc đáo.

Phong cách Industrial ưu tiên sử dụng vật liệu công nghiệp thô cứng như bê tông, thép, kính và những gam màu lạnh, trầm tối như như xám, trắng, nâu trầm, đen… Năm 2023, phong cách công nghiệp trong thiết kế nội thất có chút thay đổi, hướng tới đường nét nhẹ nhàng, mềm mại hơn so với bản gốc.

Phong cách công nghiệp ấn tượng với những mảng tường gạch lộ thiên. Ảnh: moho

Phong Cách Đông Dương (Indochine)

Năm 2023, phong cách Indochine đã có sự biến tấu nhất định, không còn gói gọn trong tông màu đen chủ đạo, phào chỉ trang trí nặng nề, thay vào đó là sự trung hòa của những yếu tố truyền thống kết hợp nét hiện đại và đương đại. Sự hòa phối giữa nét đẹp hiện đại từ châu Âu cùng bản sắc nhiệt đới bản địa tạo nên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho không gian sống.

Phong cách nội thất Đông Dương thịnh hành trở lại trong vài năm gần đây. Ảnh: Dothi

Dự Báo Xu Hướng Nội Thất 2024

Tiêu chí Xu hướng nội thất năm 2024 Xu hướng màu sắc nội thất Màu tím, màu cam đào, màu nâu, màu be, màu ô liu, màu kép, bảng màu vui nhộn… được dự báo sẽ thịnh hành trong năm 2024. Xu hướng vật liệu nội thất Chất liệu hợp kim, vải hiệu suất, gạch đá Zellige được dự báo sẽ sử dụng nhiều trong các công trình kiến trúc nhà ở. Đường nét, họa tiết Đường nét thiết kế nội thất năm 2024 sẽ thiên về đường cong tròn mềm mại, uyển chuyển. Ánh sáng Đề cao ánh sáng tự nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vào nhà thông qua tường kính, giếng trời, cửa sổ lớn, vật liệu, màu sắc phản chiếu. Xu hướng trang trí nội thất Trang trí nhà với gương có hình dáng độc đáo, thảm trải nghệ thuật, các tác phẩm nghệ thuật lớn như tranh treo tường, tranh tường…

Trên đây Batdongsan.com.vn đã tổng hợp các xu hướng nội thất 2023 được yêu thích nhất trong năm qua. Đây cũng là tiền đề cho xu hướng thiết kế nội thất các năm tới. Chúc bạn chọn được phong cách nội thất phù hợp với nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính của gia đình mình.

Lam Giang

