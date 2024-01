Xu hướng nội thất 2024 nào sẽ trở nên thịnh hành? Bạn muốn tân trang ngôi nhà của mình nhưng chưa biết làm như thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn đảm bảo công năng sử dụng, sự an toàn thiết yếu? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn định hình phong cách nội thất được yêu thích nhất trong năm nay.

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo các xu hướng nội thất 2024 được giới chuyên gia dự báo sẽ được yêu thích trên toàn thế giới.

1. Màu Sắc Xu Hướng 2024

Theo các chuyên gia, xu hướng thiết kế nội thất 2024 sẽ ưu tiên sử dụng các tông màu sau:

Màu Tím Lên Ngôi

Trong thiết kế nội – ngoại thất , màu tím khá phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Tông màu này sẽ trở thành xu hướng trong năm 2024. Trước đây, mọi người thường có xu hướng sử dụng màu tím nhạt khi trang trí nội thất. Tuy nhiên, năm nay các màu đậm như tím mận, tím thạch anh sẽ làm gam màu chủ đạo.

Xu hướng nội thất 2024 với tông màu tím nhẹ nhàng, lãng mạn cho phòng ngủ. Ảnh: noithatmanhhe

Tông Cam Đào Ngọt Ngào

Màu của những quả đào, quả mơ chín mang lại sự ấm áp và rạng rỡ cho không gian sống hiện đại. Tông cam đào trong thiết kế nội thất 2024 được ví như nguồn năng lượng tươi sáng, thay thế các màu truyền thống. Đồng thời, nó cũng dễ dàng kết hợp với bảng màu trung tính thông qua các vật liệu như thủy tinh, dệt may thủ công trong phòng ngủ và phòng tắm. Đặc biệt, màu cam đào kết hợp cùng sắc tím, xanh lá cây, xanh lám tạo sự tương phản thị giác sống động cho bất kỳ không gian nhà ở nào.

Sắc cam đào tạo cảm giác tươi vui, ấm áp cho phòng ngủ của trẻ. Ảnh: Dothi

Màu Nâu Trở Lại – Màu Sơn Xu Hướng Của Năm 2024

Trong năm 2024, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến ​​các thiết kế nội thất có xu hướng chuyển từ màu xám sang màu nâu. Một cuộc khảo sát về xu hướng thiết kế do Trung tâm Thiết kế New York thực hiện cho thấy, có hơn 90% số người được hỏi dự đoán rằng màu nâu sẽ là màu được lựa chọn vào năm 2024. Đặc biệt, màu nâu đất sẽ thống trị thế giới trong thiết kế nhà ở 2024.

Màu nâu cũng là màu sắc xu hướng 2024 trong thiết kế nội thất. Ảnh: noithatmanhhe

Màu Be, Ngà Tinh Tế

Be, ngà là những tông màu nhẹ nhàng và mang hơi hướng cổ điển. Hai màu sắc này được dự báo sẽ được yêu thích trong năm 2024, tuy nhiên có một chút thay đổi. Xu hướng bài trí nội thất 2024 sẽ sử dụng tông màu be, ngà với mục đích tạo điểm nhấn tinh tế, sang trọng cho không gian sống hiện đại.

Tông màu be sáng tạo cảm giác rộng thoáng cho không gian mà nó hiện hữu. Ảnh: decorilla

Màu Mù Tạt Và Ô Liu

Màu mù tạt và ô liu gợi nhớ đến phong cách nội thất cổ điển. Đây cũng là những gam màu sẽ xuất hiện nhiều vào năm 2024. Chúng mang lại cảm giác ấm áp, hoài cổ cho nội thất hiện đại. Đồng thời, tạo sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hoài cổ và thiết kế nội thất hiện đại.

Màu xanh ô liu tiếp tục được yêu thích trong thiết kế nội thất 2024. Ảnh: decorilla

Bảng Màu Vui Nhộn

Lấy cảm hứng từ xu hướng thẩm mỹ Barbiecore – phong cách ăn mặc giống búp bê Barbie được áp dụng ngoài đời thực, màu hồng bóng, màu xanh ngọc sáng sẽ trở thành xu hướng nội thất 2024, mang lại cảm giác tươi vui, tràn đầy năng lượng tích cực cho ngôi nhà đẹp của bạn.

Nếu chuộng phong cách Color Block, bạn có thể tham khảo bảng màu tươi vui này. Ảnh: decorilla

Tông Màu Kép

Cách phối 2 hoặc 3 tông màu là một trong những xu hướng màu sắc thiết kế nội thất hàng đầu cho năm 2024. Sự kết hợp này sẽ tạo thêm chiều sâu cho không gian. Lưu ý, nên sử dụng tông màu nhẹ nhàng, hài hòa tạo cảm giác cân bằng và thu hút thị giác mà không gây choáng mắt. Đặc biệt, bảng màu pastel mang đến bầu không khí yên bình nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, quyến rũ cho không gian sống của bạn.

Các tông màu kết hợp hài hòa tạo tổng thể không gian đẹp mắt. Ảnh: decorilla

Ngoài những màu sắc xu hướng 2024 nêu trên thì màu đỏ đậm cũng được dự đoán là màu sắc được yêu thích trong năm nay.

2. Chất Liệu Nội Thất Năm 2024

Màu sắc và chất liệu luôn là hai yếu tố quan trọng góp phần định hình xu hướng, phong cách thiết kế nội thất. Xu hướng nội thất 2024 sẽ chú trọng sử dụng các chất liệu sau.

Hợp Kim

Theo các chuyên gia nội thất, hợp kim là vật liệu được sử dụng nhiều nhất năm 2024, chủ yếu trong thiết kế phòng tắm. Sự kết hợp giữa đồng thau và niken vào thiết kế nội thất sẽ tạo sự khác biệt cho không gian nhà ở. Bên cạnh đó, kim loại sơn tĩnh điện giúp tạo sự cân bằng lý tưởng cho lớp hoàn thiện đồ nội thất. Bàn ghế với khung kim loại màu vàng sáng bóng cũng sẽ trở nên thịnh hành trong năm 2024.

Đối với một số người, kim loại có thể chỉ là vật trang trí hoàn thiện, từ tay nắm cửa, bản lề cho tới ổ cắm, công tắc. Trong khi đối với những người khác, họ lại chọn đồ nội thất có yếu tố kim loại. Dù theo cách nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng những điểm nhấn bằng kim loại khiến căn phòng của bạn trở nên thoáng sáng hơn, sang trọng hơn.

Nội thất với bề mặt hoàn thiện bằng kim loại tạo điểm nhấn hút mắt cho không gian nhà. Ảnh: noithathacuong

Vải Hiệu Suất – Xu Hướng Nội Thất Bền Vững

Vải hiệu suất là gì, đây là thuật ngữ được sử dụng trong ngành công nghiệp dệt may và đồ nội thất (chủ yếu là vải ngoại thất). Năm 2024, các chuyên gia nội thất trên thế giới dự báo, loại vải có thể chống chịu được thời tiết ngoài trời trong thời gian dài, độ bền cao, có tính thẩm mỹ và đạt tiêu chuẩn an toàn về cháy nổ sẽ trở thành xu hướng.

Những loại vải hiệu suất cao không những bền đẹp mà còn dễ vệ sinh, lau chùi, phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng. Hiện nay, vải hiệu suất có đủ loại màu sắc và kết cấu đẹp mắt, trông không khác gì vải thông thường.

Vải hiệu suất, một trong những chất liệu kiến tạo nội thất bền vững. Ảnh: thespruce

Gạch Độc Đáo

Xu hướng nội thất 2024 ghi dấu sự trở lại mạnh mẽ của chất liệu gạch lát sàn, gạch ốp tường độc đáo. Đáng chú ý, loại gạch đá Zellige sẽ được sử dụng nhiều nhất với kích thước lớn, hoa văn lạ mắt, trang trí kiểu thủ công gần gũi. Những viên gạch này sẽ tạo thêm kết cấu và sự thú vị cho sân trong, ban công, lô gia, nhà bếp hoặc thậm chí cho một bức tường điểm nhấn. Các loại gạch lát có họa tiết ấn tượng, bố cục mới và cách bố trí bất ngờ sẽ tạo điểm nhấn riêng biệt, cá tính cho không gian sống của bạn trong năm 2024.

Gạch ốp lát với hoa văn độc đáo sẽ được sử dụng nhiều trong thiết kế nội thất năm 2024. Ảnh: decorilla

3. Họa Tiết, Đường Nét Thiết Kế Nội Thất Năm 2024

Nhà thiết kế đồ nội thất, đồng thời là nghệ nhân chế tạo mô hình nổi tiếng Australia, Joshua Smith cho biết, trong năm 2024, đồ nội thất có hình dáng dài, vuông vắn sẽ dần bị thay thế bởi những món đồ được thiết kế với những đường cong mềm mại. Theo đó, bàn ăn, ghế sofa, bàn trà đều được thiết kế cong mềm để tạo cảm giác thân thiện. Joshua Smith cho rằng, các đường cong sẽ giúp đồ nội thất trở nên gần gũi hơn và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Xu hướng nội thất 2024 với hình dáng cong mềm uyển chuyển mang lại sự thoải mái và hấp dẫn thị giác, góp phần tạo ra bầu không khí hài hòa và lôi cuốn. Hình dạng độc đáo này còn tạo thêm độ tương phản và chiều sâu cho không gian, trong khi vẫn đảm bảo chức năng sử dụng.

Lưu ý thêm, những chiếc ghế sofa cong đẹp không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn thoải mái nhất. Vì vậy, bạn có thể chọn kiểu dáng cổ điển cho chỗ ngồi và chọn bàn cà phê hoặc bàn phụ có đường cong ấn tượng.

Xu hướng nội thất 2024 với đường nét cong mềm uyển chuyển. Ảnh: forbes

Đường nét uốn lượn kết hợp cùng sắc đen cá tính, bàn trà trở thành điểm nhấn cực hút mắt trong phòng khách.

Ảnh: thespruce

Phòng khách đương đại với bộ sofa cong mềm cực kỳ ấn tượng. Ảnh: decorilla

4. Ánh Sáng Trong Thiết Kế Nội Thất 2024

Xu hướng nội thất 2024 đề cao ánh sáng tự nhiên. Những năm gần đây, trong thiết kế nhà ở, việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên ngày càng được chú trọng. Theo các nghiên cứu, ánh sáng tự nhiên tốt cho sức khỏe, giúp cân bằng cảm xúc và có tác dụng chữa lành cực kỳ hiệu quả. Hơn nữa, ánh sáng tự nhiên cũng đóng vai trò quan trọng đối với thẩm mỹ tổng thể. Chính bởi vậy, năm 2024 là năm được dự báo là ánh sáng tự nhiên được đề cao trong thiết kế nội thất.

Để đón được tối đa ánh sáng tự nhiên vào nhà, bạn hãy nghĩ đến những cửa sổ lớn, cửa sổ trần, những chiếc gương lớn đặt ở vị trí "chiến lược" để khuếch đại hiệu ứng. Bên cạnh đó, cũng có thể tối đa ánh sáng tự nhiên bằng cách phối màu sáng cho tường, đồ nội thất, phụ kiện.

Phòng bếp đón sáng tự nhiên tối đa nhờ hệ cửa sổ kính lớn. Ảnh: thespruce

Tường kính lớn không chỉ giúp đón sáng tự nhiên tối đa mà còn mang đến tầm view lý tưởng. Ảnh: forbes

Ánh sáng tự nhiên ngập tràn không gian nhà, tốt cho sức khỏe. Ảnh: decorilla

5. Phụ Kiện Trang Trí Nội Thất 2024

Xu hướng nội thất 2024 về phụ kiện trang trí sẽ ưu tiên những món đồ sau:

Gương Có Hình Dáng Độc Đáo

Những chiếc gương có hình dạng tự nhiên, không đều hoặc kích thước quá khổ sẽ trở nên thịnh hành vì chúng có thể tạo điểm nhấn táo bạo cho bất kỳ căn phòng nào. Không chỉ là điểm nhấn quyến rũ, những chiếc gương này còn giúp tăng chiều sâu và tạo cảm giác rộng rãi cho không gian, nhất là những căn hộ chung cư nhỏ hẹp. Đây là một trong những xu hướng nội thất 2024 dễ dàng áp dụng nhất vào ngôi nhà của bạn.

Gương với hình độc lạ trở thành phụ kiện trang trí đắt giá. Ảnh: Decoist

Gương hình bát giác phù hợp với phong cách nội thất hiện đại. Ảnh: Decoist

Thảm Trải Nghệ Thuật

Trong năm 2024, thảm không chỉ đơn thuần là tấm trải sàn, mà chúng còn là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, bắt mắt, giúp tăng thêm nét cá tính và sự ấm áp cho mọi không gian nhà. Tương tự như các xu hướng trang trí nội thất năm 2024 nêu trên, những tấm thảm nổi bật có khả năng làm biến đổi diện mạo căn phòng của bạn, đóng vai trò là điểm nhấn gắn kết toàn bộ không gian với nhau.

Thảm tròn kết nối đồ nội thất phòng khách, tạo cảm giác thân thiện hơn. Ảnh: decorilla

Trang Trí Nhà Với Những Tác Phẩm Nghệ Thuật Lớn

Bạn có thể mang cả "phòng triển lãm" vào không gian sống với những bức tranh treo tường khổ lớn hoặc trang trí tranh tường theo chủ đề yêu thích. Giới chuyên gia nội thất cho hay, một không gian giống như phòng triển lãm tranh sẽ trở thành xu hướng trong năm tới. Bạn hãy thử sử dụng đèn màu neon để làm nổi bật bức tường nghệ thuật, đồng thời tạo điểm nhấn ấn tượng cho cả căn phòng. Kinh nghiệm cho thấy, việc chọn một tác phẩm nghệ thuật lớn treo tường sẽ tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu hơn so với nhiều mảnh nhỏ hơn.

Tranh tường lớn là một trong những xu hướng trang trí nội thất năm 2024. Ảnh: decorilla

6. Phòng Tắm Như Spa

Trước đây, phòng tắm được coi là không gian phụ, không cần chú trọng trong thiết kế nội thất. Ngày nay, phòng tắm có vai trò to lớn trong việc cung cấp không gian thư giãn cho mọi người sau một ngày dài bận rộn làm việc, học hành… Phòng tắm vì thế ngày càng được chú trọng đầu tư hơn. Theo nhiều nhà thiết kế nội thất có tên tuổi, năm 2024 là năm mà phòng tắm được ưu tiên hàng đầu, giống như spa mang lại không gian thư giãn sảng khoái, thoải mái cho gia chủ.

Ngoài tính thẩm mỹ, kiến trúc sư còn tập trung nâng cao các tiện ích của phòng tắm, chẳng hạn như thiết kế phòng tắm rộng hơn, bồn tắm rộng, phòng xông hơi hồng ngoại… với mục đích nâng cao trải nghiệm tại nhà. Ngoài ra, các nhà thiết kế cũng đề cao tầm quan trọng của ánh sáng phòng tắm, âm thanh, gương soi nhằm kiến tạo không gian thư giãn hoàn hảo, tựa như một phòng spa chuyên nghiệp vậy.

Góc phòng tắm với phong cách spa thư giãn. Ảnh: thespruce

7. Nội Thất "Xanh" Thân Thiện Với Môi Trường

Các chuyên gia nội thất kỳ vọng rằng, năm 2024 sẽ là năm đánh dấu bước ngoặt trong suy nghĩ của mọi người về việc sử dụng đồ nội thất thân thiện với môi trường. Theo đó, xu hướng nội thất 2024 sẽ ưu tiên sử dụng những món đồ làm từ tre, nứa, gỗ, mây, thủy tinh, kim loại… vì chúng có thể tái chế được. Mặt khác, thay vì dùng gỗ tự nhiên, bạn có thể sử dụng gỗ công nghiệp, việc này nhằm giảm thiểu khai thác rừng tự nhiên.

Sống xanh không chỉ là một xu hướng – đó là một phong cách sống. Vào năm 2024, thiết kế nội thất thân thiện với môi trường chiếm vị trí trung tâm, bao trùm nhiều xu hướng khác. Các yếu tố sinh học, vật liệu nội thất bền vững và những bức tường cây xanh mát sẽ mang không gian ngoài trời vào nhà bạn.

Các yếu tố và thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên giúp cải thiện sức khỏe, làm nổi bật mối liên hệ với thiên nhiên và đánh thức ý thức trách nhiệm đối với môi trường.

Không gian bếp ăn sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Ảnh: thespruce

Sắc xanh thiên nhiên không thể thiếu trong thiết kế nội thất năm 2024. Ảnh: decorilla

Vật liệu gỗ, mây tre đan, ánh sáng tự nhiên và cây xanh tạo bầu không khí yên bình, thư thái. Ảnh: decorilla

8. Xu Hướng Nội Thất 2024: Phá Cách Độc Đáo

Năm 2024 sẽ là năm có những bước đi táo bạo trong thiết kế nội thất. Với tư cách là người sáng lập và giám đốc thiết kế của Devon Grace Interiors, Mark Devon Wegman nhận định, nhiều người không còn hứng thú với lối thiết kế an toàn như sử dụng họa tiết đơn giản, gam màu trung tính nhẹ nhàng. Thế nên trong năm 2024, nhiều kiến trúc sư sẽ phá cách thông qua việc sử dụng các bức họa cỡ lớn và đèn chùm khổng lồ, biến không gian sống giống như một phòng triển lãm.

Nội thất phá cách là một trong những xu hướng thiết kế năm 2024. Ảnh: thespruce

9. Nhà Thông Minh

Công nghệ thông minh tiếp tục làm thay đổi ngoạn mục cách chúng ta sống. Trong năm 2024, công nghệ sẽ tích hợp liền mạch với môi trường xung quanh, nâng cao sự thoải mái và tiện nghi hơn nữa. Từ xu hướng thiết kế hệ thống chiếu sáng kích hoạt bằng giọng nói và kính thông minh cho đến quản lý nhà dựa trên AI, những cải tiến này giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.

Thiết kế nhà thông minh ngày càng phổ biến và được yêu thích. Ảnh: dtsoft

10. "Quite Luxury" Tiếp Tục Dẫn Đầu Xu Hướng Nội Thất 2024

Quite Luxury – sự sang trọng yên tĩnh là xu hướng thiết kế nổi bật trong năm 2023 và tiếp tục được ưa chuộng vào năm 2024. Đây là xu hướng thiết kế nội thất chú trọng sử dụng vật liệu chất lượng cao, nhấn mạnh sự sang trọng tinh tế và sức hấp dẫn vượt thời gian. Xu hướng nội thất 2024 Quite Luxury ưu tiên sự đơn giản mà tinh tế, nhằm tạo ra những không gian sống yên bình, thoải mái nhất. Phong cách Quite Luxury được xem là một kiểu chủ nghĩa tối giản mới.

Bàn về phong cách nội thất Quite Luxury, Gloria Sanchez, người sáng lập của Tailored Living Interiors cho biết: "Đó là xu hướng phù hợp với tư duy của thế hệ mới, ngày càng khẳng định những ưu điểm của thiết kế sản phẩm chất lượng và tính bền vững lâu dài. Đây không chỉ là xu hướng nội thất mà còn nhanh chóng trở thành một lựa chọn phong cách sống."

Phong cách Quite Luxury tập trung vào khoảnh khắc, tính cá nhân và chất lượng hoàn thiện. Ảnh: phunuonline

Một số điểm cần lưu ý khi thiết kế nội thất nhà ở

Tiêu chí Điểm cần lưu ý Lựa chọn phong cách thiết kế Căn cứ vào sở thích, lối sống, nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính, bạn sẽ chọn được phong cách nội thất phù hợp với gia đình mình. Chọn kích thước nội thất Căn cứ vào kích thước của từng phòng chức năng để lựa chọn đồ nội thất với kích cỡ phù hợp, tránh quá lớn tạo cảm giác chật chội, hoặc quá nhỏ gây cảm giác lạc lõng, trống trải. Màu sắc nội thất Màu sắc nội thất và phụ kiện trang trí cần hài hòa với tổng thể, phù hợp với phong cách thiết kế cũng như sở thích cá nhân. Vật liệu Nên chọn vật liệu chất lượng, nội thất bền vững và phù hợp với phong cách thiết kế, điều kiện khí hậu Việt Nam. Chức năng sử dụng Lựa chọn nội thất phù hợp với từng phòng chức năng, sao cho hợp lý và tiện lợi khi sử dụng. Yếu tố phong thủy nhà ở Lưu ý vị trí và hướng đặt các phòng chức năng trong nhà, chọn màu sắc và vật liệu phù hợp với bản mệnh gia chủ để thu hút may mắn, tài lộc.

Trên đây Batdongsan.com.vn đã tổng hợp các xu hướng nội thất 2024 được giới chuyên gia dự báo sẽ trở nên thịnh hành trong năm nay. Đây là những cách mới mẻ, độc đáo để bạn tân trang không gian sống có thể đã cũ kỹ, đơn điệu của mình. Hy vọng bạn sẽ chọn được phong cách phù hợp với sở thích, khả năng tài chính của gia đình.

Lam Giang

