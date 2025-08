Xu Hướng Vật Liệu Xây Dựng Mới Nào Sẽ Lên Ngôi Trong Năm 2025

Hiện nay với sự phát triển như vũ bão về khoa học và công nghệ, con người không ngừng ứng dụng, cải tiến vật liệu xây dựng và cho ra các vật liệu xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các công trình hiện đại. Hãy cùng tìm hiểu về các xu hướng vật liệu xây dựng mới nhất hiện nay thông qua bài viết dưới đây nhé!

Toàn Cảnh Về Vật Liệu Xây Dựng Đến 2023

Theo Bộ Xây Dựng, đa số các mặt hàng VLXD đều ghi nhận mức giảm so với năm 2022 về các khía cạnh xuất khẩu, tiêu thụ, nhập khẩu.

Trong năm 2023 lượng sản xuất xi măng ước tính đạt 89,4 triệu tấn (giảm 5,45%), sản lượng tiêu thụ đạt 89 triệu tấn (giảm 6%), sản lượng tiêu dùng nội địa giảm 10% và sản lượng xuất khẩu gần như đi ngang so với năm 2022.

Sản lượng sản xuất gạch ốp lát đạt 386,5 triệu m2 (giảm 15%), lượng tiêu thụ đạt khoảng 291,5 triệu m2 (giảm 25%) so với năm 2022. Sản lượng sứ vệ sinh sản xuất đạt 12,5 triệu sản phẩm (giảm 25%) so với năm 2022. Cùng với đó sản lượng sản xuất kính xây dựng đạt khoảng 221 triệu m2 (giảm 2% so với năm 2022).

3 Xu Hướng Vật Liệu Xây Dựng Mới Sẽ “Lên Ngôi” Trong Tương Lai

Hiện nay vật liệu xây dựng thông minh đã và đang được ứng dụng vào trong các công trình, kiến trúc như nhà ở, chung cư,… nhằm gia tăng tuổi thọ, độ bền của vật liệu, đồng thời cũng bảo vệ môi trường. Một số xu hướng vật liệu mới trong tương lai hứa hẹn sẽ “lên ngôi” như:

Vật Liệu Xây Dựng An Toàn, Thân Thiện Với Người Sử Dụng

Vật Liệu Chống Cháy, Chịu Lửa, Chịu Nhiệt

Vật liệu chống cháy là một trong những xu hướng của vật liệu mới trong tương lai có thể thay thế cho các vật liệu thông thường khi có khả năng chống cháy, chịu lửa, chịu nhiệt, chống ẩm mốc, chống va đập, kháng khuẩn,… và đảm bảo an toàn về tài sản cũng như tính mạng con người.

Một số loại vật liệu chống cháy thông dụng như: bê tông chống cháy, tấm compact, bông thủy tinh, tấm chống cháy CERARL AICA HPL,… Các vật liệu chống cháy ở trên thường được ứng dụng ở nhà bếp, phòng tắm, văn phòng, trung tâm thương mại,…

Xi Măng/ Bê Tông Xuyên Sáng

Xi măng/ bê tông xuyên sáng (Light transmitting concrete) là vật liệu được bố trí các sợi quang học (có khả năng truyền ánh sáng) vào bên trong bê tông để xi măng/bê tông có khả năng tự truyền dẫn các ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo.

Xi măng/Bê tông truyền sáng được ứng dụng đê để làm các công trình, kiến trúc nội thất như: sàn nhà, vách, tường, trần,…

Gạch Kháng Khuẩn

Gạch kháng khuẩn là sản phẩm gạch sử dụng các thành phần nguyên liệu nano và nguyên liệu men, được nung ở nhiệt độ cao. Khi đó các lớp men kháng khuẩn sẽ được trải đều khắp trên bề mặt của gạch nên khả năng kháng khuẩn được bảo đảm theo thời gian.

Vật liệu xây dựng mới thay thế gạch này có một số đặc điểm nổi bật như: khả năng chống bám bẩn, tự làm sạch bề mặt, hiệu quả kháng khuẩn tốt, độ bền cao,… Vật liệu xây dựng an toàn này được lựa chọn và ứng dụng cho nhà vệ sinh, sàn nhà, phòng bếp,…

Vật Liệu Xây Dựng Thân Thiện Với Môi Trường

Bê Tông Tự Phục Hồi

Bê tông tự phục hồi hay còn được gọi là bê tông sinh học là loại bê tông được áp dụng kỹ thuật tự phục hồi của vi khuẩn có khả năng lấp đầy các vết nứt trong bê tông bằng cách tạo ra các kết tủa – canxi cacbonat nhờ quá trình khoáng sinh học.

Nếu bê tông sinh học được ứng dụng ở quy mô lớn thì các công trình xây dựng không chỉ có tuổi thọ tăng lên mà còn giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất xi măng – ngành công nghiệp phát thải lượng lớn (khoảng 5% lượng khí thải carbon toàn cầu).

Gỗ Trong Suốt

Gỗ trong suốt hay gỗ vô hình là vật liệu xây dựng thông minh được tạo ra bằng cách loại bỏ chất Lignin trong gỗ và thay thế cấu trúc bằng vật liệu trong suốt cellucosen không màu.

Gỗ trong suốt nhẹ hơn các loại bê tông, dễ phân hủy hơn nhựa và có khả năng chịu lực gấp 10 lần gỗ thông thường. Gỗ trong suốt hiện nay đang được ứng dụng để thay thế các cửa sổ kính tại các tòa nhà, kết hợp với ánh sáng, ứng dụng cho tấm pin mặt trời,…

Vật Liệu Xây Dựng Có Độ Bền Cao

Bê Tông Nhẹ

Bê tông nhẹ là hỗn hợp bê tông đặc biệt được tạo ra từ các vật liệu xi măng, cát,… và đã được lý qua các công nghệ hiện đại, tiên tiến như trưng hỗn hợp ở trong áp suất cao và các nguyên liệu đặc thù khác.

Bê tông nhẹ có cấu trúc bê tông đồng nhất nên có khả năng chịu nước tốt, chất lượng ổn định, chống mối mọt và các yếu tố thời tiết khắc nghiệt.

Vật liệu xây dựng mới này đã và đang được ứng dụng trong các công trình, nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng,…

Tấm Xi Măng Giả Gỗ

Tấm xi măng giả gỗ là một loại vật liệu xây dựng có thành phần cấu tạo chính từ sợi Cellulose và xi măng Portland, được trộn lẫn với nhau theo một tỉ lệ nhất định để tạo ra các sản phẩm đa dạng về kích thước, mẫu mã và độ dày cho từng ứng dụng và thiết kế khác nhau.

Tấm xi măng giả gỗ có bề mặt vân gỗ giống gỗ thật, tính chịu nhiệt và không bắt lửa tốt, độ bền cao, chống ẩm cùng với đó là giá thành cũng rẻ hơn các loại gỗ tự nhiên. Loại vật liệu xây dựng này thường được ứng dụng như ốp giả sàn gỗ, ốp tường, hàng rào giả gỗ,…

AICA HPL – Dẫn Đầu Trong Xu Hướng Vật Liệu Xây Dựng Mới

AICA HPL tự hào là đơn vị đi đầu trong việc đi theo xu hướng vật liệu xây dựng mới với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm hứa hẹn mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Một số dòng sản phẩm được AICA Việt Nam tập trung phát triển bao gồm như: tấm AICA CERARL, Laminate HPL,… có khả năng chịu trầy xước, chịu nhiệt và va đập cao, chống thấm nước, chống bám vân tay người dùng và an toàn, thân thiện với môi trường.

Tập đoàn Aica luôn tạo ra giá trị mới thông qua đổi mới liên tục và đóng góp cho xã hội, để tiếp tục là một tổ chức doanh nghiệp là cần thiết bởi xã hội và duy trì sự phát triển bền vững.

Thông tin liên hệ:

AICA HPL – Tập đoàn số 1 Nhật Bản về cung cấp vật liệu xây dựng

Website: https://aicahpl.com

Địa chỉ: Tầng 8, tòa Intracom – 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Phone: HN 0946 999 808 – ĐN 096 484 0068 – SG 0902 372 886

Email: [email protected]

Sự phát triển của các vật liệu mới trong tương lai sẽ đem lại những tiềm năng và cơ hội cho ngành kiến trúc hiện đại. Qua những thông tin về thị trường vật liệu xây dựng mới kể trên hy vọng đã cho bạn những cái nhìn nhanh chóng và chuẩn xác về các công nghệ mới hiện nay.