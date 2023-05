Xuất khẩu xi măng 8 tháng đầu năm vượt kế hoạch cả năm

Vụ Vật liệu xây dựng cho biết, tại cả hai thị trường nội địa và xuất khẩu, lượng tiêu thụ xi măng trong tháng 8/2018 ước đạt 7,66 triệu tấn. Cụ thể, tiêu thụ xi măng nội địa đạt khoảng 5,65 triệu tấn còn xuất khẩu đạt khoảng 2,01 triệu tấn.

Nếu so với tháng 7/2018, sản lượng tiêu thụ xi măng trong tháng 8 có giảm nhẹ nhưng vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, tiêu thụ sản phẩm xi măng nội địa trong tháng 8 sụt giảm khoảng 0,25 triệu tấn, giảm nhẹ so với tháng 7 nhưng tăng khoảng 3% nếu so với cùng kỳ năm 2017.



Tiêu thụ xi măng nội địa đạt kết quả tốt trong khi xuất khẩu xi măng đã cán đích,

thậm chí vượt mục tiêu của cả năm. Ảnh minh họa

Thị trường xi măng xuất khẩu còn đạt được kết quả ấn tượng hơn nữa khi sản lượng xi măng tháng 8 dù tiêu thụ giảm nhẹ 0,09 triệu tấn so với tháng 7 nhưng vẫn tăng tới 44% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính lũy kế trong 8 tháng năm 2018, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ ở cả hai thị trường nội địa và xuất khẩu ước đạt 63,85 triệu tấn. So với cùng kỳ, sản lượng đã tăng tới 30%, và đạt khoảng 76% kế hoạch tiêu thụ của cả năm. Cụ thể, tiêu thụ nội địa ước đạt khoảng 43,76 triệu tấn còn xuất khẩu đạt 20,09 triệu tấn.

Đặc biệt, dù chưa hết 8 tháng nhưng xuất khẩu sản phẩm xi măng đã đạt sản lượng lên tới trên 20 triệu tấn, vượt so với mục tiêu kế hoạch của cả năm (mục tiêu trong năm 2018 là xuất khẩu được từ 18 – 19 triệu tấn sản phẩm xi măng).

Vụ Vật liệu đánh giá, trên đà tăng trưởng ổn định như vậy, thị trường xi măng nội địa với mục tiêu tiêu thụ từ 65 – 66 triệu tấn cũng có nhiều khả năng sẽ cán đích sớm.