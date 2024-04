Giá đất nền đã tạm dừng đà giảm từ quý 1/2024 và chưa có dấu hiệu tăng trở lại trên diện rộng. Mức giá hiện tại vẫn thấp hơn từ 30-40% so với đỉnh giá 2022 và từ 15-20% so với cùng kỳ 2023.

Giá Đất Nền TP.HCM Đã Giảm Nhiều So Với Quý 1/ 2023

Chia sẻ trong sự kiện Báo cáo thị trường BĐS quý 1/2024, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho biết giá đất nền đã ngừng đà giảm sâu và có dấu hiệu tăng nhẹ ở một vài khu vực có diễn biến tích cực về hạ tầng.

Dù vậy đà tăng mang tính cục bộ, xét trên tổng thể, giá đất nền hiện tại vẫn thấp hơn khá nhiều, trung bình từ 30% so với đỉnh giá được thiết lập từ đầu năm 2022 và 15-20% nếu so với cùng kỳ 2023. Một số khu vực thậm chí ghi nhận giá bán đất nền thấp hơn 40-50% so với cao điểm 2021-2022, nhất là ở sản phẩm đất rừng, đất nông nghiệp diện tích lớn.

Giá đất nền nhiều khu vực trong quý 1/2024 vẫn đang thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2023. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2024 của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cũng chỉ ra, nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng ở những lô đất đã tách thửa. Xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi tìm kiếm đất ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao.

Giá đất nền trong quý vừa qua duy trì ổn định, không còn dấu hiệu giảm sâu so với quý 4/2023. Một số thị trường phía Bắc, gần với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên nếu so sánh với mức giá bán đầu năm 2022, mức giao dịch hiện tại vẫn thấp hơn trung bình 30%. Các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở, có giá bán từ 3-5 tỷ đồng tại thành phố và trên dưới 2 tỷ đồng tại các vùng ven bắt đầu có giao dịch trở lại.

Theo dữ liệu Lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, giá đất nền tại TP.HCM và nhiều khu vực phía Nam vẫn còn khá mềm so với giai đoạn 2022-2023. Cụ thể, Giá đất nền Thủ Đức trong quý 1/2024 vẫn thấp hơn 14,6% , quận 9 giảm 17,3% so với cùng kỳ 2023 và giảm đến 41,4% nếu so với cao điểm sốt đất quý 3/2021.

Tương tự, ở một số khu vực khác cũng ghi nhận giá đất nền giảm khá sâu. Cụ thể, đất nền quận 7 hiện đang có mức giá bán thấp hơn đến 27,2%, quận 2 thấp hơn 17,3%, quận 12 là 14,7%, Bình Tân là 13,4%, Gò Vấp giảm 16,3% và đất nền Nhà Bè cũng giảm 21,4% so với năm 2023 và gần 33% nếu so với cao điểm 2022.

Đà giảm có phần sâu hơn với loại hình đất nền dự án. Khu vực quận 2 có giá bán đất nền dự án giảm đến 25,6%, quận 9 giảm 21,2%, quận 7 giảm 26,7% nếu so với quý 1/2023.

Trên thực tế, giá đất nền nhiều tỉnh thành phía Nam cũng vẫn đang khá thấp và phù hợp với nhiều nhà đầu tư dòng tài chính mỏng. Như đất nền Đồng Nai khu vực Long Thành, Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Khánh, Vĩnh Cửu… vẫn còn khá nhiều lô đất nền diện tích từ 80-100m2, giá chỉ dao động từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tùy vị trí. Mức giá này thấp hơn trung bình 25% so với giá bán đầu năm 2023 và 40% nếu so sánh với giai đoạn 2022. Tương tự, ở một số thị trường xa hơn như Bình Phước, Lâm Đồng, Dak Lak, Dak Nông, giá đất nền và đất nông nghiệp vẫn đang duy trì mức thấp hơn trung bình 20-25% so với quý 1/2023 và 30-40% nếu so với giai đoạn sốt đất đầu năm 2022.

Khi Nào Giá Đất Nền Sẽ Vào Chu Kỳ Tăng Trở Lại?

Trả lời cho câu hỏi, khi nào thị trường đất nền sẽ lại bước vào chu kỳ tăng giá, hầu hết các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, sự hồi phục của thị trường đất nền sẽ diễn ra theo hướng cục bộ với từng địa phương, loại hình đất.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, cho rằng ngay từ quý 1/2024 một số thị trường đã xuất hiện diễn biến tăng giá đất nền ở một vài khu vực có tiềm năng và chuyển biến về quy hoạch hạ tầng, đầu tư… mức tăng trưởng chỉ khoảng từ 3-5% nhưng cũng cho thấy, thị trường đất nền có thể “đảo chiều” bất kỳ lúc nào nếu có những thông tin tích cực thúc đẩy.

Theo ông Tuấn, giá đất nền có thể sẽ tăng trở lại từ quý 2/2024 tại một số quận/huyện ghi nhận nhu cầu giao dịch tăng như TP.HCM, Long An, Tây Ninh… Tuy nhiên, để cả thị trường cùng “đi lên” như giai đoạn 2021-2022 thì vẫn cần một chặng đường khá dài phía trước.

Thị trường đất nền sẽ có sự phục hồi mang tính cục bộ từng thời điểm khác nhau, với từng địa phương và loại hình. Ảnh: Phú Long Group

Ông Tuấn cho biết, xu hướng tích cực của đất nền trong quý vừa qua là nhờ sự xuất hiện của một số nhà đầu tư lớn bắt đầu đi tìm mua đất trở lại. Nhu cầu mua là để tích lũy đón sóng tương lai. Ngoài ra, cũng có một số giao dịch đến từ nhóm khách mua thực, tranh thủ giai đoạn giá đất đang tốt để xuống tiền, hiện thực hóa nhu cầu an cư. Nhưng con số giao dịch thực tế đất nền chưa có tăng trưởng mạnh và nhóm khách này vẫn là thiểu số. Để giá đất nền trở lại nhịp tăng ổn định thì thị trường phải phục hồi toàn diện, có thể sẽ phải đến 2025-2026.

“Dù vậy trong giai đoạn chờ “sóng” này, sẽ vẫn có những biến động tích cực về giá mang tính cục bộ ở một số thị trường. Nhà đầu tư vẫn có thể tranh thủ cơ hội này để xuống tiền đầu tư dài hạn”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Thị trường VARS, kết quả phục hồi của thị trường BĐS đã rõ nét hơn, không chỉ là những chuyển biến của đất nền vùng ven, mà còn thể hiện cụ thể qua những con số giao dịch chung của toàn thị trường. Hiện nguồn cung bất động sản quý 1 đạt khoảng 30.511 sản phẩm. Trong đó, có hơn 4.626 sản phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt thị trường. Giao dịch của thị trường đạt khoảng 6.360 giao dịch, tăng 10% so với quý 4/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Tốc độ phục hồi chung của thị trường đang tích cực, tâm lý người mua nhà lạc quan hơn và hơn 70% khách hàng cho biết đã sẵn sàng tham gia thị trường BĐS thời gian tới. Những yếu tố tích cực từ kinh tế vĩ mô, lãi suất và giá được kỳ vọng sẽ giúp đà phục hồi của BĐS nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Như Ý

